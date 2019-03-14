ЕС будет очень требовательным, если Лондон попросит отсрочки по Brexit – Испания

Брюсселю будет необходимо точно знать, зачем Лондону продление срока, а также на какой промежуток времени

Фото: AFP

ЕС будет очень требовательным, если Лондон попросит отсрочки по Brexit – Испания //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/01a/de8/5c701ade81bce.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/01a/de8/5c701ade81bce.jpg 2019-03-14T14:40:00+02:00 Евросоюз Брюсселю будет необходимо точно знать, зачем Лондону продление срока, а также на какой промежуток времени

Евросоюз должен быть крайне требовательным, если Великобритания попросит отсрочки по выходу из состава сообщества. Такое мнение озвучил в четверг глава МИД Испании Жозеп Боррель.

По его словам, ЕС будет необходимо точно знать, зачем Лондону продление срока, а также на какой промежуток времени.

"Мне интересно, действительно ли люди (представители британских властей) осознают последствия того, что решают", – отметил министр, чьи слова приводит агентство Европа Пресс.

По его мнению, в случае, если Соединенное Королевство попросит отсрочки по Brexit, Лондону "придется объяснить, зачем он этого хочет". Боррель отметил, что ЕС должен быть "очень требовательным, чтобы точно понять их (Великобритании) намерения".

Напомним, накануне британская Палата общин большинством голосов высказалась против так называемого "жесткого Brexit" - то есть, выхода королевства из Евросоюза без соглашения с Брюсселем.

В связи с этим премьер-министр Великобритании Тереза Мэй предупредила о том, что будет вынуждена сообщить Евросоюз об отсрочке Brexit, вероятно на длительный период, если парламентарии не одобрят тот вариант соглашения о выходе.

В то же время, как мы уже писали, приближающийся "Час Х" – 29 марта – навел панику в стране, в связи с чем британцы начали запасаться долго хранящимися продуктами и лекарствами:

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