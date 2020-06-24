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ЕС частично открывает границы: какие страны остались под запретом

24 июня, 11:30

Денис Беспалов Денис Беспалов

В Брюсселе установили четкие критерии оценивания

После частичного открытия границ Евросоюза с 1 июля в Брюсселе рассматривают возможность временного отказа во въезде на территорию ЕС для жителей США, Бразилии и России. Об этом сообщает The New York Times.

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Проекты соответствующих документов в настоящий момент находятся на рассмотрении в Брюсселе, сейчас в рамках дискуссий обсуждают "два потенциальных списка" стран, из которых будет разрешен въезд в Евросоюз.

Один список включает 47 стран и включает только те страны, где уровень инфицирования ниже среднего по ЕС. В другой, более длинный, список входят 54 страны, а также страны с несколько худшими показателями заболеваемости, чем в среднем по ЕС, – до 20 новых случаев на 100 000 человек.

США, Бразилия и Россия не входят ни в один из списков.

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По информации источников The New York Times, утверждение списков может произойти в начале следующей недели. После согласования документов они будут представлены в качестве рекомендаций национальным правительствам.

В публикации отмечается, что, "как предупреждают официальные лица Евросоюза, отказ любой из 27 стран-членов ЕС придерживаться этих рекомендаций может привести к введению границ в объединении".

Ожидается, что списки будут пересматриваться каждые две недели с учетом изменения ситуации с распространением COVID-19.

Ранее сообщалось, что в ЕС запущен сайт, который отслеживает открытие границ.

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