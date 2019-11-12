ЕС должен быть готов вести военные миссии без США и НАТО – Могерини

Брюссель всегда стремится к проведению военных операций с участием партнеров

Фото: REUTERS/Yana Paskova

Евросоюз в случае необходимости должен быть готов проводить военные миссии самостоятельно, без поддержки Соединенных Штатов и НАТО. Об этом заявила верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини на пресс-конференции по итогам Совета ЕС на уровне министров обороны, на котором было принято решение создать противовоздушную и противоракетную системы с космическими компонентами.

"ЕС всегда стремится к проведению военных операций с участием партнеров, но в случае необходимости он должен быть готов проводить военные миссии самостоятельно", - отметила она.

Ранее министр иностранных дел Германии Хайко Маас предостерег Францию от подрыва Североатлантического альянса. Маас отметил, что после недавних событий, таких как вывод США своих войск из Сирии без участия ближайших партнеров, вторжение Турции в Сирию без предупреждения Европы и США и заявление президента Франции о "смерти мозга" НАТО, поднимают вопрос надежности партнеров.

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Он отметил, что Германия должна объединиться с "французскими друзьями" чтобы достичь сильной Европы. Маас также подчеркнул, что нельзя допустить раскол европейцев в сфере безопасности.

Напомним, госсекретарь США Майк Помпео и министр обороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр в ходе состоявшейся в Берлине встречи отметили важность укрепления сотрудничества двух стран в рамках НАТО, сообщил американский госдепартамент.

А в конце октября постоянно действующий руководящий орган НАТО, Североатлантический совет, под председательством генсекретаря Альянса Йенса Столтенберга посетил Украину. Главной целью визита было обсуждение интеграции Украины в альянс.

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