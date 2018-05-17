ЕС должен защитить свои компании от иранских санкций США – Макрон

Президент Франции считает, что нужно поддержать компании, которые сотрудничают с Ираном

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Европейский Союз должен защищать компании ЕС, ведущие дела с Ираном, от американских санкций. Об этом он сказал перед саммитом ЕС-Западные Балканы в Софии, сообщает Reuters.

Макрон выразил обеспокоенность по поводу заявления французской нефтяной компании Total, которая не исключила, что покинет иранский рынок после того, как Вашингтон вышел из ядерного соглашения.

Президент Франции выразил понимание решений крупных компаний, которые стремятся защитить свои продажи в США, но добавил, что ЕС должен поддержать небольшие компании, которые готовы вести бизнес в Иране.

"Международные компании, имеющие интересы во многих странах, делают свой выбор в соответствии с собственными интересами. У них должна оставаться эта свобода", – сказал он.

"Но важно то, что компании, и особенно средние, которые, возможно, менее подвержены влиянию других рынков, американских или прочих, могут свободно делать этот выбор", – добавил он.

Франция, по словам Макрона, поддержала предложения Европейской комиссии о защите и компенсациях европейским компаниям, которые могут пострадать от санкций США за торговлю с Ираном.

Ранее сообщалось, что Евросоюз, Великобритания, Франция и Германия согласовали общие действия для сохранения соглашения по иранской ядерной программе.

Напомним, президент США Дональд Трамп официально объявил о выходе США из соглашения, а позже были расширены персональные санкции против Ирана. Такой шаг означает также введение запретительных мер против европейских компаний, ведущих коммерческую деятельность с Ираном.

В свою очередь президент Ирана Хасан Рухани заявил, что продолжит придерживаться договоренностей с пятеркой посредников без Вашингтона.