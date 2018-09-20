ЕС готов к провалу переговоров по Brexit – Юнкер

Еврокомиссия полностью готова к любым сценариям и последствиям провала переговоров по выходу Великобритании из ЕС (Brexit), но стремится избежать этого. Об этом заявил в четверг глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер на пресс-конференции по итогам неформального саммита ЕС в Зальцбурге.

"Отсутствие соглашения (по Brexit) – это не мой рабочий прогноз, но, если это случится, Еврокомиссия полностью готова к этому. Еврокомиссия готова к любым сценариям и последствиям, которые могут стать результатом отсутствия соглашения", - заявил Юнкер.

Как сообщалось, Г\глава Евросовета Дональд Туск созовет 17-18 ноября экстренный саммит ЕС, посвященный переговорам о выходе Великобритании из состава сообщества.

Напомним, координатор переговоров по Brexit со стороны Евросоюза Мишель Барнье назвал "реалистичным" и "возможным" достижение соглашения об условиях Brexit между Великобританией и ЕС в течение восьми недель. Он отметил, что сторонам необходимо достичь консенсуса к началу ноября.

По словам Барнье, нерешенными остались несколько вопросов, включая вопрос ирландской границы.

Ранее сообщалось, что курс фунта стерлингов перешел к активному росту в ходе торгов в среду на слухах, что Великобритания и Германия договорились об отмене ключевых взаимных требований по процессу выхода страны из ЕС.

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Напомним, что ранее канцлер ФРГ Ангела Меркель допустила провал переговоров о торговой сделке между Великобританией и Евросоюзом по итогам Brexit.

Кроме того, глава немецкого правительства предупредила, что британцам придется платить по обязательствам перед ЕС.