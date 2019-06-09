ЕС готов пересмотреть сделку по Brexit – кандидат в премьеры Британии

Об этом, по словам главы британского МИД Джереми Ханта, сказала Ангела Меркель

Джереми Хант. Фото: Mandel Ngan/REUTERS.

Лидеры стран-членов Евросоюза согласны пересмотреть условия заключенного с Лондоном соглашения о выходе Великобритании из состава ЕС и учесть новые предложения королевства.

Об этом а интервью телеканалу Sky News заявил министр иностранных дел Британии Джереми Хант после беседы с немецким канцлером Ангелой Меркель на полях мемориальных мероприятий по случаю 75-летия высадки союзников в Нормандии.

"Она сказала, что нам придется взглянуть с новым премьер-министром на достигнутые соглашения, но это, дескать, на ваше усмотрение. Она мне сказала: "Вы, а не Германия, граничите с Ирландией, вы и должны предложить решение", – сказал Хант.

При этом глава МИД уточнил, что новый вариант соглашения не может содержать в себе так называемый режим "бэкстоп" – механизм предотвращения появления физической границы между Северной Ирландией и Ирландией путем не ограниченного рамками времени пребывания Ольстера в таможенном союзе и едином рынке ЕС.

При этом Джереми Хант считает заключение сделки по Brexit единственным способом избежать досрочных всеобщих выборов, которые, как он считает, станут губительными для правящей Консервативной партии.

Напомним, что глава британской дипломатии является одним из претендентов на должность премьера Соединенного Королевства. Всего количество кандидатов уже превысило 10 человек.

Как мы уже писали, премьер-министр Тереза Мэй 24 мая объявила, что покинет должность лидера Консервативной партии 7 июня. Поэтому в Великобритании пройдут выборы нового лидера консерваторов, который станет новым премьером.

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