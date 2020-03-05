ЕС готов помогать беженцам, но против нелегальной миграции

В ЕС заявили, что мигранты и беженцы должны уважать национальные и европейские законы

ЕС хочет помогать беженцам, но против нелегальной иммиграции в Евросоюз. Об этом говорилось на экстренном Совете по внутренним делам, посвященного кризисной миграционной ситуации на границе Греции с Турцией.

"Усиление безопасности нашей территории и наших сухопутных и морских границ является важной деталью в мозаике нашего будущего подхода к миграции. Это крайне важно, если мы хотим вернуть доверие (граждан ЕС – Ред.) и сохранить целостность нашей территории", – заявил министр внутренних дел Хорватии Давор Божинович.

"Мы решительно настроены предупреждать нелегальные пересечения границы, и мы хотим иметь возможность управлять этими потоками, а также применять возможности легальной миграции, иначе в противном случае перевозчики продолжат пользоваться уязвимостью мигрантов и нарушать их человеческие права. Поэтому мы хотим бороться против дезинформации и систематического злоупотребления процедурой убежища лицами, которые не имеют на него права", – добавил хорватский министр.

Он считает, что новый пакт ЕС по убежищу и миграции, над которым работает Еврокомиссия, даст ответы на эти вызовы.

Божинович добавил: "Мы желаем, чтобы мигранты и беженцы уважали наши национальные и европейские законы".

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Мигранты должны пользоваться законными путями иммиграции в ЕС, представляя при этом, как и на что они будут жить в желаемой стране.

"Это не касается беженцев. Но мигранты должны пользоваться легальными путями, и должны быть информированы, чего могут ожидать от Европы", – сказал глава хорватского МВД.

По его словам, ЕС должен быть способен управлять миграционными потоками.

Член Еврокомиссии по внутренним делам Ильва Йохансон назвала ситуацию на границе Греции и Турции "чрезвычайно тревожной".

По ее словам, огромным числом людей манипулируют, направляя их к границам.

"Они думали, что границы открыты, и речь идет только о том, чтобы войти на территорию Европейского союза, чего нет и никогда не было. Европейские границы не открыты. И эти люди находятся в чрезвычайно трудной ситуации. И я реально опасаюсь, как бы ситуация не ухудшилась", – объяснила Йохансон.

Напомним, что ранее сообщалось, что Австрия готова направить полицейских на внешнюю границу, чтобы остановить масштабный поток беженцев в ЕС.

Добавим, что уже не раз грозилась открыть границу. Так, в сентябре Эрдоган заявил, что Турция откроет двери для беженцев, если Европа не поддержит их в вопросе создания зоны безопасности в Сирии.

Вскоре после этого Франция и Италия призвали создать новую систему для автоматического перераспределения мигрантов на территории ЕС. Причина в том, что количество людей, въезжающих в Европу, растет.

Все подробности в спецтеме Эскалация конфликта в Сирии

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