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ЕС готов предложить новому премьеру Британии новую отсрочку Brexit – СМИ

21 июля, 11:46

Новый премьер-министр Великобритании станет известен 23 июля, главным претендентом на этот пост называют Бориса Джонсона

Фото: Pixabay

Европейский союз готов предложить новому премьер-министру Великобритании отсрочку Brexit после 31 октября, чтобы обеспечить еще одну попытку достичь соглашения. Об этом пишет издание The Guardian со ссылкой на источники в Брюсселе.

Новый премьер-министр Великобритании станет известен 23 июля. Главным претендентом на этот пост называют экс-главу МИД Британии Бориса Джонсона.

Напомним, нижняя палата британского парламента приняла поправку к закону, чтобы помешать будущему премьер-министру вывести Соединенное Королевство из Евросоюза без сделки с Брюсселем.

315 голосами против 274 члены Палаты общин поддержали внесение поправки в закон о самоуправлении в Северной Ирландии, чтобы не дать будущему главе правительства приостановить работу парламента с целью помешать депутатам заблокировать "жесткий Brexit".

Принятая 18 июля техническая поправка была внесена лейбористом Хиллари Беном и консерватором Алистером Бертом. Она предполагает, что даже в случае приостановки работы парламента он должен быть вновь созван по крайней мере на пять дней для рассмотрения вопросов, касающихся работы парламента Северной Ирландии.

Таким образом, противники Brexit без сделки могут принять законы, которые не позволят стране покинуть ЕС при отсутствии договоренностей с Брюсселем.

Напомним, что фаворит гонки за кресло премьер-министра Британии Борис Джонсон ранее выразил готовность в случае свое победы вывести страну из ЕС к 31 октября, пусть даже и без соглашения.

Как мы уже писали, из-за невозможности реализовать Brexit премьер-министр Тереза Мэй объявила об отставке с поста лидера правящей Консервативной партии и должности главы правительства.


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Тег Великобритания, Евросоюз, Brexit

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