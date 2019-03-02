ЕС готов предоставить Великобритании дополнительные гарантии по условиям Brexit
В Великобритании существуют подозрения, что бэкстоп может стать ловушкой, которая привяжет британцев к ЕС
Европейский союз (ЕС) готов предоставить Великобритании дополнительные гарантии того, что так называемый бэкстоп – предохранительный механизм по сохранению прозрачной границы между остающейся в ЕС Ирландией и покидающей сообщество в составе Соединенного Королевства Северной Ирландией – будет носить временный характер. Об этом заявил главный переговорщик ЕС по Brexit Мишель Барнье в опубликованном в субботу интервью немецкой газете "Вельт".
"Мы знаем, что в Великобритании существуют подозрения, что "бэкстоп" может стать ловушкой, которая привяжет британцев к ЕС", - заметил он.
"Это не тот случай. Мы готовы предоставить дополнительные гарантии, заверения и разъяснения относительно того, что "бэкстоп" будет только временным", – сказал Барнье.
Brexit запланирован на 29 марта 2019 года, после чего, согласно плану, должен наступить переходный период, который продлится до конца 2020 года. Если Лондон и Брюссель так и не смогут договориться об условиях процесса, добившись одобрения сделки британским парламентом, то не исключена вероятность Brexit без сделки. Подобный вариант развития ситуации предусматривает одновременное прекращение членства в таможенном союзе ЕС и едином европейском рынке и введение пошлин на британские товары, продаваемые на европейском рынке. В краткосрочной перспективе Brexit без сделки может затруднить транспортное сообщение между Великобританией и континентом, привести к дефициту некоторых категорий товаров, создать препятствия для торговли между Соединенным Королевством и странами ЕС.
Ранее мы писали, что Лейбористская партия Великобритании поддержит проведение второго референдума о Brexit.Об этом заявил лидер партии Джереми Корбин. Как отмечается, британский парламент должен обсудить и проголосовать следующие шаги касательно выхода Британии из ЕС. Законодатели намерены предложить поправки, которые могут включать требование о вынесении соглашения о Brexit на всенародный референдум.
Кроме того, британская пресса сообщила о намерении 100 однопартийцев Мэй из Консервативной партии выступить против возглавляемого ею правительства и заставить ее отложить Brexit, если она не сможет достичь сделки с властями ЕС, которую поддержит британский парламент.
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