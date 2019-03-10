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ЕС готов усилить санкции против Венесуэлы – МИД Германии

Сегодня, 12:01

Евросоюз намерен поддерживать лидера венесуэльской оппозиции Гуайдо

Фото: AFP
ЕС готов усилить санкции против Венесуэлы – МИД Германии //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c6/31e/78c/5c631e78cf3ee.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c6/31e/78c/5c631e78cf3ee.jpg Евросоюз Евросоюз намерен поддерживать лидера венесуэльской оппозиции Гуайдо

Европа должна продолжать оказывать давление на Венесуэлу и в случае необходимости ввести дополнительные ограничительные меры. Об этом заявил министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас в интервью воскресной газете Tagesspiegel am Sonntag.

"Важно, чтобы международное давление оставалось высоким. Мы в ЕС готовы ввести дополнительные санкции, если это потребуется. Мы не будем участвовать в игре по затягиванию времени, которую начал Мадуро (действующий президент Венесуэлы). Наша поддержка (лидера оппозиции Хуана Гуайдо непоколебима", - сказал министр.

23 января Гуайдо объявил себя исполняющим обязанности президента. В тот же день временным главой государства его признали США, к ним присоединились страны Группы Лимы (за исключением Мексики), Организация американских государств, ряд других государств. После того как президент Венесуэлы Николас Мадуро отказался провести досрочные выборы, большая часть стран Европы также признала Гуайдо временным президентом. В поддержку Мадуро высказались Россия, Беларусь, Боливия, Иран, Китай, Куба, Никарагуа, Сальвадор, Сирия и Турция.

О последнем к настоящему времени блоке санкций против Венесуэлы было объявлено 6 марта, они представляли собой визовые ограничения США, в том числе против чиновников правительства Мадуро. В тот же день помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон предупредил зарубежные финансовые институты о том, что они столкнутся с санкциями, если будут проводить транзакции в пользу Мадуро и его правительства. В конце января Вашингтон ввел санкции против венесуэльской государственной нефтяной компании PDVSA. Также в январе агентство Блумберг сообщило о решении Банка Англии не возвращать находящееся в его хранилищах венесуэльское золото по запросу правительства Мадуро.

Также мы писали, что  Венесуэла смогла нарастить поставки нефти в Индию и ряд стран Европы, тем самым компенсируя последствия нефтяных санкций США против Венесуэлы и потерю американского рынка.

Как сообщал сайт Сегодня, политический кризис в Венесуэле входит в топ-темы дня, к которым приковано внимание СМИ. Об остальных главных событиях смотрите на видео ниже:

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Тег Венесуэла, Евросоюз, санкции

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ТАСС

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