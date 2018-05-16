ЕС и Иран договорились "спасти иранскую сделку"

Сегодня, 02:26

ЕС, Великобритания, ФРГ и Франция – за реализацию соглашения с Ираном в нынешнем виде, без модификаций

фото AFP
фото AFP

Евросоюз, Великобритания, Франция и Германия согласовали общие действия для сохранения соглашения по иранской ядерной программе.

Об этом заявила глава дипломатии ЕС Федерика Могерини по итогам переговоров с министром иностранных дел Ирана Джавадом Зарифом в Брюсселе.

Могерини отметила, что на встрече не было согласования юридических гарантий сохранения Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе. Стороны обсудили только практические экономические меры по поддержке соглашения, пояснила дипломат, добавив, что, в частности, есть договоренность начать работу по этому вопросу на уровне экспертов для выработки практических решений.

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"Мы не согласовывали никакие гарантии в юридическом смысле. Речь шла о конкретных практических экономических мерах по поддержке этого соглашения. Главная цель на сегодня - спасти иранскую ядерную сделку и все ее аспекты", - сказала она.

Глава дипломатии ЕС пояснила, что речь идет поиске решения для сохранения экспорта нефти Ирана и сотрудничества в банковском секторе.

Федерика Могерини также подчеркнула, что европейские страны-участники "шестерки" международных посредников придерживаются единой позиции по ядерному соглашению с Тегераном.

Как сообщалось, Трамп официально объявил о выходе США из соглашения, а позже были расширены персональные санкции против Ирана. Такой шаг означает также введение запретительных мер против европейских компаний, ведущих коммерческую деятельность с Ираном.

В свою очередь президент Ирана Хасан Рухани отказался считать сделку ничтожной и заявил, что продолжит придерживаться договоренностей с пятеркой посредников без Вашингтона.
Великобритания, Германия, Иран, Франция, евросоюз, могерини, ядерное соглашение
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Reuters

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