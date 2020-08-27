ЕС и Канада призвали Лукашенко принять посредников от ОБСЕ

Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель и министр иностранных дел Канады Франсуа-Филипп Шампань выпустили совместное заявление по ситуации в Беларуси, в котором призвали президента Александра Лукашенка принять посредников ОБСЕ. Об этом сообщается на сайте ЕС.

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Политики также выразили поддержку стремлению белоруссов к демократическим переменам.



"Мы многократно и недвусмысленно выразили свою позицию относительно характера проведения президентских выборов 9 августа в Беларуси и последовавших за ними событий. Президентские выборы не были ни свободными, ни справедливыми", – подчеркнули они.



Боррель и Шампань также призвали Лукашенко к "незамедлительному открытому и конструктивному диалогу" и призвали Лукашенко "безотлагательно" принять их предложение по посредничеству ОБСЕ.



"Только мирные и демократические процедуры позволят деэскалировать ситуацию и найти устойчивые решения. Поэтому мы поддерживаем предложение Албании, которая в настоящее время председательствует в ОБСЕ, организовать визит совместно с будущим председательством ОБСЕ, Швецией, чтобы способствовать диалогу в Беларуси", – говорится в заявлении.

Напомним, ранее мы сообщали, что Александр Лукашенко по-прежнему не отвечает на звонки европейских лидеров. В частности, во вторник замглавы внешнеполитического ведомства Евросоюза Хельга Шмид рассказала, что глава Европейского совета Шарль Мишель безрезультатно пытался выйти на связь с президентом Беларуси.

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20 августа канцлер ФРГ Ангела Меркель на совместной с президентом Франции Эммануэлем Макроном пресс-конференции заявила, что европейские лидеры обсуждают ситуацию в Беларуси с российским руководством, поскольку президент Александр Лукашенко отказывается говорить с политиками ЕС.

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