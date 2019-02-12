ЕС и США готовят новые санкции против России из-за захвата украинских моряков – СМИ

По данным СМИ, Брюссель и Вашингтон координируют действия по усилению влияния на режим Путина

Фото: AFP

ЕС и США готовят новые санкции против России из-за захвата украинских моряков – СМИ //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c4/08b/de3/5c408bde37fba.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c4/08b/de3/5c408bde37fba.jpg 2019-02-12T19:57:00+02:00 Евросоюз По данным СМИ, Брюссель и Вашингтон координируют действия по усилению влияния на режим Путина

Европейский Cоюз (ЕС) и США разрабатывают новые санкции против России после захвата 24 украинских моряков в районе Керченского пролива, сообщает сегодня, 12 февраля, британский телеканал Sky News со ссылкой на источники.

По их словам, Брюссель и Вашингтон координируют действия по усилению влияния на режим президента РФ Владимира Путина.

Три источника сообщают, что Великобритания и другие союзники по ЕС настаивают на новых ограничительных мерах, которые будут объявлены в ближайшие недели.

"Это правильно, что сейчас мы предпринимаем шаги, чтобы повысить цену для России за ее действия", – сказал один из собеседников.

Напомним, 25 ноября 2018 года Россия обстреляла артиллерийские катера Военно-морских сил Украины "Никополь" и "Бердянск", а также рейдовый буксир "Яны Капу" в районе Керченского пролива. Корабли и весь экипаж – 24 человека – были захвачены. Ранения получили шестеро украинцев. Позже всех моряков арестовали в крымских "судах" и перевезли в московские СИЗО. В январе им продлили арест до 24 апреля.

В феврале члены комитета Европейского парламента по иностранным делам одобрили документ, в котором призвали ЕС к готовности ввести новые санкции против России. В частности, в резолюции осуждаются действия России в Азовском море и постоянные нарушения судами и самолетами территориальных вод и воздушного пространства стран Балтийского региона.

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