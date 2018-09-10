ЕС и Великобритания готовы достичь соглашения по Brexit: стали известны сроки

Сегодня, 18:54

По словам Барнье, нерешенными остались несколько вопросов, включая вопрос ирландской границы

Переговоры по Brexit продолжаются. Фото: pixabay
Переговоры по Brexit продолжаются. Фото: pixabay

Координатор переговоров по Brexit со стороны Евросоюза Мишель Барнье назвал "реалистичным" и "возможным" достижение соглашения об условиях Brexit между Великобританией и ЕС в течение восьми недель, сообщает агентство Bloomberg.

Он отметил, что сторонам необходимо достичь консенсуса к началу ноября.

По словам Барнье, нерешенными остались несколько вопросов, включая вопрос ирландской границы.

Ранее сообщалось, что курс фунта стерлингов перешел к активному росту в ходе торгов в среду на слухах, что Великобритания и Германия договорились об отмене ключевых взаимных требований по процессу выхода страны из ЕС.

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Напомним, что ранее канцлер ФРГ Ангела Меркель допустила провал переговоров о торговой сделке между Великобританией и Евросоюзом по итогам Brexit.

Кроме того, глава немецкого правительства предупредила, что британцам придется платить по обязательствам перед ЕС.

Также она с воодушевлением встретила предложение ее британской коллеги Терезы Мэй по связям после выхода Британии из Евросоюза.
Великобритания, Евросоюз, Brexit
Источник:

Интерфакс-Украина

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