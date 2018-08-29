ЕС и Великобритания все ближе подходят в жесткому Brexit – СМИ

Сегодня, 11:31

Официальным крайним сроком окончания переговоров в настоящее время считается 18 октября, когда должен пройти саммит ЕС

Переговоры продолжаются. Фото: AFP
Переговоры продолжаются. Фото: AFP

Великобритания и ЕС официально ставят перед собой задачу согласовать условия Brexit к октябрю 2018 года, однако высокопоставленные официальные лица в Лондоне и Брюсселе признают, что возможность договориться к этому сроку маловероятна, сообщило в среду агентство Bloomberg.

По данным источников, знакомых с позициями ЕС и Великобритании, в настоящее время стороны надеются окончательно согласовать условия "развода" не позднее середины ноября.

"Затягивающиеся сроки – это еще один признак того, что переговоры продвигаются с трудом, и существует риск того, что, чем ближе переговоры становятся к выходу Великобритании (из ЕС – Ред.) 29 марта, тем выше шансы того, что сделки не будет", - отмечает агентство.

Официальным крайним сроком окончания переговоров в настоящее время считается 18 октября, когда должен пройти саммит ЕС.

Однако переговоры продвигаются очень медленно с марта 2018 года, когда ЕС и Великобритания достигли соглашения о переходном периоде, отмечает агентство. Самой острой проблемой, пишет агентство, остается вопрос обеспечения свободной границы между Северной Ирландией, входящей в Великобританию, и республикой Ирландия.

В правительстве Великобритании уверяют, что продолжают работать над достижением договоренностей именно к октябрю.

"Мы работаем над октябрьскими сроками. Обе стороны договорились ускорить темпы переговоров. Вот что мы делаем", - заявил представитель Т.Мэй, говоря с журналистами во вторник.

Координатор ЕС на переговорах с Великобританией Мишель Барнье на прошлой неделе не стал говорить о том, что договоренности будут достигнуты именно в октябре, но отметил, что переговоры по условиям завершатся "задолго до конца года".

Мэй, которая сейчас находится в поездке по африканским странам, отметила, что не считает выход Великобритании из ЕС без сделки "концом света".

В своей речи Мэй сделала отсылку к словам главы ВТО Роберту Азеведу, который на прошлой неделе в эфире "Радио 4" BBC заявил, что Brexit без сделки "не станет концом света..., но и парой пустяков это не будет".

"Про ситуацию с отсутствием сделки он сказал, что это не будет проще простого, но это не будет и концом света. Я с самого начала говорила, что отсутствие соглашения лучше, чем плохое соглашение", - сказала Мэй журналистам, направляясь в ЮАР.

Ранее в Еврокомиссии заявили, что при любом варианте с Brexit будут проблемы.

Как известно, бывший министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон заявил, что план британского премьера Терезы Мэй в отношении Brexit является "исторической ошибкой", которая приведет к национальному "унижению".
Великобритания, Евросоюз, Brexit
Источник:

Интерфакс-Украина

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