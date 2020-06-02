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ЕС категорически против возвращения России в G7 – Боррель

2 июня, 14:09

Станислав Кожемякин Станислав Кожемякин

Трамп может пригласить лидеров других стран в этом году, но не расширять сам формат саммита

США могут пригласить на саммит "Большой семерки" в этом году Россию, но не вправе в одностороннем порядке расширять формат встреч – ни за счет РФ, ни за счет других стран.

Так верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель прокомментировал идею американского президента Дональда Трампа позвать на саммит, который в этом году принимает Америка, лидеров еще четырех стран – России, Австралии, Индии и Южной Кореи.

"США в настоящий момент имеют право направлять гостевые приглашения странам для участия в саммите G7, но страна-председатель не может менять сам формат организации или приглашать в ее состав новых членов", — заявил глава европейской дипломатии 2 июня.

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Боррель напомнил о том, что Россия была исключена из формата "Большой восьмерки" после аннексии Крыма в 2014 году. Поскольку Кремль все еще не вернул полуостров Украине, другие члены G7 – Канада, Великобритания и Япония – уже выступили против возвращения РФ в качестве постоянного члена клуба.

"Ранее у нас был формат G8 с участием России, но потом сделанный Россией выбор привел к изменению этого формата. От G8 перешли к G7", – отметил европейский дипломат.

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Жозеп Боррель также не разделяет мнение Трампа о том, что нынешний формат организации себя изжил, и считает G7 "жизненно необходимым форматом для стран, объединенных общими ценностями и совместными обязательствами".

Напомним, что на данный момент в "семерку" входят Канада, Соединенные Штаты, Великобритания, Япония, Франция, Италия и Германия. Также обычно на саммите присутствуют и лидеры ЕС – президент Еврокомиссии и глава Евросовета.

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Любопытно, что Трамп уже не впервые предлагает вернуться к формату G8 – с участием России. Однако в прошлом году саммит принимала Франция, президент которой Эммануэль Макрон решил обойтись без присутствия представителей страны-оккупанта.

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Россия большая восьмерка большая семерка G7 G8 Жозеп Боррель

Источник: ТАСС

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