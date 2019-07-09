ЕС меняет посла в Украине: стало известно имя нового кандидата

Назначение нового посла ЕС в Украине в 2019 году происходит на ротационной основе

Матти Маасикас. Фото: twitter.com/MattiMaasikas.

Вице-президент Европейской комиссии, высокий представитель Евросоюза по вопросам внешней политики и политики безопасности Федерика Могерини официально объявила о выдвижении кандидатуры эстонского дипломата Матти Маасикаса на должность главы Представительства ЕС в Украине, который на этом посту должен заменить Хюга Мингарелли. Об этом говорится в сообщении на сайте Европейской службы внешних связей.

Назначение нового посла ЕС в Украине в 2019 году происходит на ротационной основе. Его официально назначат после получения агремана.

Сейчас Маасикас занимает должность заместителя министра по вопросам ЕС в Министерстве иностранных дел Эстонии.

Ранее глава представительства Европейского Союза в Украине Хюг Мингарелли заявил, что за последний год много сделано для приближения Украины к Евросоюзу, об этом посол ЕС заявил на мероприятии по случаю Дня Европы.

В частности, посол ЕС подчеркнул, что, благодаря украинской власти, в том числе правительству и парламенту, удалось осуществить большой прогресс во внедрении Соглашения об ассоциации Украины с Евросоюзом.

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