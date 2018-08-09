ЕС намерен заставить Google и Facebook удалять террористический контент

Сегодня, 11:47

 Брюссель не доволен сегодняшним добровольными усилиями компаний по извлечению контента

Фото: AFP
Фото: AFP

Европейский Союз намерен на законодательном уровне обязать интернет-компании, такие как Facebook i Google оперативнее идентифицировать и удалять террористический контент. Об этом сообщила газета Die Welt со ссылкой на информированный источник в Европейской комиссии

Законодательное предложение планируют представить в середине сентября. Издание отмечает, что Брюссель не доволен сегодняшним добровольными усилиями компаний по извлечению контента.

По словам еврокомиссара по вопросам безопасности Джулиана Кинга, несмотря на положительные результаты добровольных соглашений с интернет-компаниями, в этом вопросе наблюдается недостаточный прогресс.

"Чтобы лучше защищать наших граждан, мы должны принять более жесткие меры против террористического контента", – отметил Кинг.

Еврокомиссар утверждает, что законопроект, над которым работает комиссия, полностью соответствует основным правам и свободе выражения в сети. По его словам, цель законопроекта – создать четкие, прозрачные рамки и минимальные требования для каждой интернет-платформы, которая хочет предлагать свои услуги европейцам.

Сегодня в ЕС существует целый ряд различных правил извлечения контента и это создало значительную юридическую неопределенность среди интернет-компаний, добавил Кинг. Кроме того, не все платформы присоединились к добровольному изъятия интернет-контента.

Ранее Европейский Союз потребовал от социальной сети Facebook объяснений в связи со скандалом вокруг утечки данных с личной информацией десятков миллионов пользователей соцсети.

Напомним, ранее глава Facebook Марк Цукерберг был вызван в парламентский комитет Великобритании для дачи показаний об использовании персональных данных Cambridge Analytica.
терроризм, google, facebook, контент, Евросоюз

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Бизнес

Фото: Pixabay

Работники Google объявили "войну" сотрудничеству с Пентагоном

9 Апреля, 03:23

Сотрудники корпорации отказываются создавать технологии для ведения войны

Fun

Собака охраняет. Фото: pixabay

Пес испортил панораму Google Maps и прославился на весь мир

15 Апреля, 14:40

Собака охраняла лодку и обратила внимание на подъехавший автомобиль
Загрузка...

Политика

Фото: AFP

Утечка данных в Facebook: в Еврокомиссии объявили о жестких мерах

25 Марта, 10:46

От руководства компании требуют "дальнейших объяснений"

Техно

Сотрудники компаний ополчились. Фото: Getty

Экс-работники Facebook и Google объединились, чтобы бросить вызов компаниям, которые они сами создавали

6 Февраля, 14:01

Группа техников обеспокоена негативным влиянием социальных сетей и смартфонов на молодежь  
Загрузка...