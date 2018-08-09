ЕС намерен заставить Google и Facebook удалять террористический контент

Брюссель не доволен сегодняшним добровольными усилиями компаний по извлечению контента

Европейский Союз намерен на законодательном уровне обязать интернет-компании, такие как Facebook i Google оперативнее идентифицировать и удалять террористический контент. Об этом сообщила газета Die Welt со ссылкой на информированный источник в Европейской комиссии

Законодательное предложение планируют представить в середине сентября. Издание отмечает, что Брюссель не доволен сегодняшним добровольными усилиями компаний по извлечению контента.

По словам еврокомиссара по вопросам безопасности Джулиана Кинга, несмотря на положительные результаты добровольных соглашений с интернет-компаниями, в этом вопросе наблюдается недостаточный прогресс.

"Чтобы лучше защищать наших граждан, мы должны принять более жесткие меры против террористического контента", – отметил Кинг.

Еврокомиссар утверждает, что законопроект, над которым работает комиссия, полностью соответствует основным правам и свободе выражения в сети. По его словам, цель законопроекта – создать четкие, прозрачные рамки и минимальные требования для каждой интернет-платформы, которая хочет предлагать свои услуги европейцам.

Сегодня в ЕС существует целый ряд различных правил извлечения контента и это создало значительную юридическую неопределенность среди интернет-компаний, добавил Кинг. Кроме того, не все платформы присоединились к добровольному изъятия интернет-контента.

Ранее Европейский Союз потребовал от социальной сети Facebook объяснений в связи со скандалом вокруг утечки данных с личной информацией десятков миллионов пользователей соцсети.

Напомним, ранее глава Facebook Марк Цукерберг был вызван в парламентский комитет Великобритании для дачи показаний об использовании персональных данных Cambridge Analytica.