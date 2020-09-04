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ЕС не будет вводить санкции против Лукашенко: СМИ узнали причину

4 сентября, 09:54

Денис Беспалов Денис Беспалов

Берлин, Париж и Рим хотят сохранить диалог с Минском

Несколько стран Евросоюза выступают против введения персональных санкций против президента Беларуси Александра Лукашенко за жестокое подавление протестов в стране. Об этом сообщает Die Welt со ссылкой на собственные источники

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По данным издания, в первую очередь, против персональных санкций выступила Германия, а также Франция и Италия. Они утверждают, что, "несмотря на все обстоятельства, каналы связи с Лукашенко нужно держать открытыми".

По их мнению, включение белорусского президента в "черный" список будет означать полное прекращение диалога с Минском. За введение ограничительных мер выступали, в первую очередь, страны Балтии и Польша.

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Ранее сообщалось, что министры иностранных дел стран-членов Евросоюза договорились о введении санкций против чиновников высокого ранга Беларуси, которых считают причастными к фальсификации результатов выборов президента страны, а также к жестоким разгонам протестующих.

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Тем временем Латвия, Литва и Эстония не стали ждать решения на уровне ЕС и ввели индивидуальные санкции в отношении белорусских чиновников. В список "персон нон-грата", которым запрещен въезд в страны Балтии, попали 30 топ-политиков из Беларуси, среди которых президент Беларуси Александр Лукашенко, его сын и помощник по нацбезопасности Виктор Лукашенко, глава администрации президента Игорь Сергеенко, глава Центральной избирательной комиссии Лидия Ермошина.

США также пригрозили Лукашенко серьезными санкциями за насилие над протестующими.

Видео: Пул Первого/Telegram

Все подробности в спецтеме Протесты в Беларуси

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ЕС санкции Александр Лукашенко
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