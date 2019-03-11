ЕС не планирует переговоров с Британией по Brexit в ближайшие дни
Глава Еврокомиссии Юнкер провел телефонные переговоры с британским премьером Мэй
Глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер провел телефонные переговоры с премьером Великобритании Терезой Мэй по ситуации вокруг выхода Великобритании из ЕС (Brexit), однако они не согласовывали проведение каких-либо встреч по этой теме в ближайшие дни. Об этом заявил на брифинге в понедельник официальный представитель Еврокомиссии Маргаритис Схинас.
"Председатель (Еврокомиссии Жан-Клод) Юнкер провел телефонные переговоры с премьер-министром Великобритании Терезой Мэй по ситуации вокруг Brexit. Он подтвердил наше намерение обеспечить ратификацию соглашения по Brexit до (официально даты выхода) 29 марта, и подчеркнул, что мяч теперь находится на стороне Великобритании. ЕК не планирует никаких встреч с Великобританией по Brexit в ближайшие дни", - заявил Схинас
Он подчеркнул, что позиция Еврокомиссии никак не изменилась, и ЕК продолжает настаивать, что предварительно согласованный Брюсселем и Лондоном текст соглашения о выходе не может быть изменен. Он также в очередной раз подтвердил, что для ЕС приоритетным сценарием остается упорядоченный выход Великобритании из ЕС.
Ранее сообщалось, что Евросоюз намерен принять жесткие финансовые и юридические меры в отношении Великобритании, если Лондон будет вынужден просить Брюссель о переносе сроков выхода страны из сообщества. По словам ее источников, страны – члены союза "ужесточат подход к отсрочке сроков выхода Великобритании из ЕС и потребуют выполнения юридических и финансовых условий", в том числе увеличения платы за Brexit до 39 млрд фунтов стерлингов (более 45 млрд евро).
Отметим, в британском парламенте заговорили о переносе Brexit.
Ранее премьер-министр Великобритании Тереза Мэй в очередной раз призвала парламент поддержать ее соглашение с ЕС по выходу страны из блока, поскольку в противном случае Brexit вообще может никогда не произойти.
12 марта в британском парламенте должно состояться очередное голосование за соглашение правительства с ЕС о Brexit. Если Тереза Мэй не получит в парламенте большинство для ратификации соглашения, то в следующие два дня Палата общин сможет проголосовать за выход из блока без соглашения или перенос Brexit, который запланирован на 29 марта.
Британский кабинет министров ожидает, что сделка премьер-министра Терезы Мэй по Brexit вновь не сможет получить одобрение парламента.
Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram
Вы сейчас просматриваете новость " ЕС не планирует переговоров с Британией по Brexit в ближайшие дни". Другие Евросоюз смотрите в блоке "Последние новости"
Источник:
Орфографическая ошибка в тексте:
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Брюссель готовит для Лондона "жесткое наказание" за отсрочку Brexit
Cтраны – члены ЕС ужесточат подход к отсрочке сроков выхода Великобритании из ЕС
Влиятельные консерваторы призвали Мэй отложить голосование по Brexit
В парламенте Мэй ожидает сокрушительное поражение с разницей не менее чем в сто голосов, пишут СМИ