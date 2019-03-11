ЕС не планирует переговоров с Британией по Brexit в ближайшие дни

Глава Еврокомиссии Юнкер провел телефонные переговоры с британским премьером Мэй

Фото из открытых источников.

ЕС не планирует переговоров с Британией по Brexit в ближайшие дни //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c6/d02/933/5c6d02933b036.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c6/d02/933/5c6d02933b036.jpg 2019-03-11T15:27:00+02:00 Евросоюз Глава Еврокомиссии Юнкер провел телефонные переговоры с британским премьером Мэй

Глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер провел телефонные переговоры с премьером Великобритании Терезой Мэй по ситуации вокруг выхода Великобритании из ЕС (Brexit), однако они не согласовывали проведение каких-либо встреч по этой теме в ближайшие дни. Об этом заявил на брифинге в понедельник официальный представитель Еврокомиссии Маргаритис Схинас.

"Председатель (Еврокомиссии Жан-Клод) Юнкер провел телефонные переговоры с премьер-министром Великобритании Терезой Мэй по ситуации вокруг Brexit. Он подтвердил наше намерение обеспечить ратификацию соглашения по Brexit до (официально даты выхода) 29 марта, и подчеркнул, что мяч теперь находится на стороне Великобритании. ЕК не планирует никаких встреч с Великобританией по Brexit в ближайшие дни", - заявил Схинас

Он подчеркнул, что позиция Еврокомиссии никак не изменилась, и ЕК продолжает настаивать, что предварительно согласованный Брюсселем и Лондоном текст соглашения о выходе не может быть изменен. Он также в очередной раз подтвердил, что для ЕС приоритетным сценарием остается упорядоченный выход Великобритании из ЕС.

Ранее сообщалось, что Евросоюз намерен принять жесткие финансовые и юридические меры в отношении Великобритании, если Лондон будет вынужден просить Брюссель о переносе сроков выхода страны из сообщества. По словам ее источников, страны – члены союза "ужесточат подход к отсрочке сроков выхода Великобритании из ЕС и потребуют выполнения юридических и финансовых условий", в том числе увеличения платы за Brexit до 39 млрд фунтов стерлингов (более 45 млрд евро).

Отметим, в британском парламенте заговорили о переносе Brexit.

Ранее премьер-министр Великобритании Тереза Мэй в очередной раз призвала парламент поддержать ее соглашение с ЕС по выходу страны из блока, поскольку в противном случае Brexit вообще может никогда не произойти.

12 марта в британском парламенте должно состояться очередное голосование за соглашение правительства с ЕС о Brexit. Если Тереза Мэй не получит в парламенте большинство для ратификации соглашения, то в следующие два дня Палата общин сможет проголосовать за выход из блока без соглашения или перенос Brexit, который запланирован на 29 марта.

Британский кабинет министров ожидает, что сделка премьер-министра Терезы Мэй по Brexit вновь не сможет получить одобрение парламента.

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