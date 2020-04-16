ЕС не пришел на помощь Италии вовремя: в Брюсселе извинились

Все страны ЕС и Еврокомиссия уже изменили свое поведение, заявила Урсула фон дер Ляйен

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен публично принесла извинения, что все страны ЕС не смогли своевременно прийти на помощь Италии, которая ранее стала эпицентром вспышки коронавируса в Европе. Об этом она заявила, выступая на онлайн-сессии Европарламента.

"Это правда, что никто не был готов к подобному. И это правда, что многие не смогли ответить, когда Италия нуждалась, чтобы ей протянули руку помощи. И да, за это вся Европа приносит свои глубокие извинения, – заявила фон дер Ляйен. - Однако извинения считаются только тогда, когда вы изменили свое поведение".

И, по ее словам, все страны ЕС и Еврокомиссия уже изменили свое поведение.

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"Остановить такую эпидемию в короткие сроки невозможно. Сегодня все сердца Европы бьются в унисон. Каждая страна, у которой есть хотя бы немного лишних медицинских средств, делится ими с теми, кто в них нуждается, и сейчас я горжусь тем, что я гражданка Европы", – сказала она.

Фон дер Ляйен также потребовала, чтобы те, кто ищет виновных в неадекватных действиях ЕС и отсутствии солидарности стран членов сообщества, "немедленно прекратили это делать" и "объединили усилия в борьбе с кризисом".

По данным Европейского бюро Всемирной организации здравоохранения, в Европе по состоянию на 16 апреля сейчас насчитывается 978,6 тысяч заразившихся коронавирусом нового типа и 84,6 тысячи скончались.

Согласно последним данным Университета Хопкинса, в Италии подтверждено 165 155 случаев заражения коронавирусом, умерли 21 645 человек.

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Более детально о ситуации с распространением COVID-19 читайте в материале: Коронавирус атакует человечество: карта по странам за 16 апреля и все подробности.

Все подробности в спецтеме Коронавирус

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