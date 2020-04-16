ЕС не пришел на помощь Италии вовремя: в Брюсселе извинились

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен публично принесла извинения, что все страны ЕС не смогли своевременно прийти на помощь Италии, которая ранее стала эпицентром вспышки коронавируса в Европе. Об этом она заявила, выступая на онлайн-сессии Европарламента.
"Это правда, что никто не был готов к подобному. И это правда, что многие не смогли ответить, когда Италия нуждалась, чтобы ей протянули руку помощи. И да, за это вся Европа приносит свои глубокие извинения, – заявила фон дер Ляйен. - Однако извинения считаются только тогда, когда вы изменили свое поведение".
И, по ее словам, все страны ЕС и Еврокомиссия уже изменили свое поведение.
"Остановить такую эпидемию в короткие сроки невозможно. Сегодня все сердца Европы бьются в унисон. Каждая страна, у которой есть хотя бы немного лишних медицинских средств, делится ими с теми, кто в них нуждается, и сейчас я горжусь тем, что я гражданка Европы", – сказала она.
Фон дер Ляйен также потребовала, чтобы те, кто ищет виновных в неадекватных действиях ЕС и отсутствии солидарности стран членов сообщества, "немедленно прекратили это делать" и "объединили усилия в борьбе с кризисом".
По данным Европейского бюро Всемирной организации здравоохранения, в Европе по состоянию на 16 апреля сейчас насчитывается 978,6 тысяч заразившихся коронавирусом нового типа и 84,6 тысячи скончались.
Согласно последним данным Университета Хопкинса, в Италии подтверждено 165 155 случаев заражения коронавирусом, умерли 21 645 человек.
Более детально о ситуации с распространением COVID-19 читайте в материале: Коронавирус атакует человечество: карта по странам за 16 апреля и все подробности.
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