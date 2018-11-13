ЕС осуждает сектор Газа за ракетные обстрелы Израиля

В Евросоюзе призывают прекратить все действия, направленные против гражданского населения

Евросоюз выступает против нового витка насилия между сектором Газа и Израилем, гласит заявление пресс-секретаря верховного комиссара ЕС по иностранным делам и политике безопасности Майи Косьянчич.

"Эскалация насилия в Газе и вокруг нее, которая произошла в течение последних часов, является очень тревожной", – гласит заявление внешнеполитического ведомства ЕС.

В ЕС считают неприемлемыми и призывают прекратить ракетные обстрелы Израиля и "прочие действия, направленные против гражданского населения"

"ЕС призывает обе стороны сделать шаг назад от границы и избегать любых дальнейших действий, которые могли бы усиливать эскалацию, подвергнуть риску гражданские жизни и подорвать недавние усилия по уменьшению напряжения", – пишет Косьянчич, также призывая немедленно прекратить насилие.

Напомним, 12 ноября боевики движения ХАМАС запустили в общей сложности более 300 ракет в сторону Израиля.

Как мы уже писали, в результате случившегося один человек погиб и 55 получили ранения.

Также сообщалось, что в ответ на это израильская армия нанесла удары по позициям группировок ХАМАС и "Исламский джихад" в секторе Газа.