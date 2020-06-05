ЕС открывает внутренние границы: стали известны сроки

Большинство стран – членов Евросоюза откроет свои внутренние границы с 15 июня, а остальные – к концу месяца. Об этом заявила государственный секретарь МВД Хорватии Терезия Грас по итогам заседания Совета ЕС в формате видеоконференции.

"Все министры согласились, что снятие контроля на внутренних границах – общая цель. Большинство стран откроют их к 15 июня, другие последуют их примеру к концу месяца, что, конечно, также зависит от эпидемиологической ситуации", – сказала она.

Как заявила в свою очередь еврокомиссар по внутренним делам Ильва Юханссон, Шенгенская зона начнет вновь полностью функционировать не позднее конца июня.

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"Мы вернемся к полному функционированию Шенгенской зоны не позже конца июня", - отметила она.

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Ранее сообщалось, что Европейская комиссия утвердила выделение 750 млрд евро на создание фонда для восстановления экономики ЕС после коронавируса.

Согласно последним данным Центра системных исследований и инжиниринга при Университете Джона Хопкинса, всего в мире коронавирусом заразились 6 658 334 человек, умерли 391 588 человек.

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