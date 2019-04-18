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ЕС отреагировал на решение "суда" РФ по пленным морякам и напомнил о санкциях

Сегодня, 01:04

В ЕС отмечают, что Россия должна обеспечить беспрепятственное и свободное прохождение через Керченский пролив

Фото: Getty Images

Европейский Союз продолжает призывать власти Российской Федерации немедленно освободить всех захваченных в плен 24 украинских моряков.

Об этом говорится в заявлении представителя Европейской службы внешних связей Майи Косьянчич.

В заявлении отмечается, что Лефортовский районный суд Москвы продлил до конца июля арест всех 24 украинских моряков. Дипломаты представительства Евросоюза в Москве вместе с представителями других дипломатических миссий стран-членов ЕС наблюдали за судебным процессом до момента, пока судебное заседание не было объявлено закрытым для широкой общественности.

В ЕС отметили, что украинских моряков удерживают с 25 ноября 2018 года, когда Россия захватила их и три их судна, применив без оснований военную силу.

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"ЕС неоднократно заявлял, что ожидает немедленного и безусловного освобождения Россией 24-х захваченных украинских моряков. Пока моряки остаются под стражей, Россия должна уважать их право на юридическое представительство, беспрепятственный доступ для консульских должностных лиц, и обеспечить, чтобы раненые моряки получили надлежащую медицинскую помощь, поскольку несколько из них получили ранения во время захвата", – говорится в заявлении.

Также в заявлении сказано, что ЕС отреагировал на обострение ситуации в Керченском проливе, введя ограничительные меры против российских чиновников в связи с действиями, которые подрывают или угрожают территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины.

"Мы ожидаем, что Россия обеспечит беспрепятственное и свободное прохождение через Керченский пролив в Азовское море и из него в соответствии с международным правом", – говорится в заявлении.

Как сообщалось, Лефортовский районный суд Москвы удовлетворил ходатайства следователей и продлил арест всем 24 военнопленным морякам – еще на три месяца – до 24 июля. Судебные заседания проходили 17 апреля в течение дня. Военнопленных разделили на шесть групп по четыре человека. До обеда состоялись судебные заседания в отношении первых трех "четверок", после обеда в отношении остальных 12 военнослужащих. Все заседания прошли в закрытом режиме. Поддержать украинских военных приехали родственники из Украины, а также дипломаты из Украины и стран Запада.

Напомним, что накануне Украина обратилась в Международный трибунал по морскому праву (ITLOS), чтобы были приняты принудительные меры к России для освобождения пленных украинских моряков. А ранее правительство запустило соответствующий процесс в Европейском суде по правам человека и механизм принудительного урегулирования спора в соответствии с Конвенцией ООН по морскому праву.

Кроме того, сообщалось, что Федеральная служба безопасности России продлила на до конца августа так называемое "следствие" по делу украинских военнопленных моряков.

Как мы уже писали, "Сегодня" встретились с родными и близкими захваченного капитана бронекатера "Бердянск" Романа Мокряка, которые передали ему слова поддержки. Подробнее в видеосюжете:


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Тег Россия, суд, ЕС, Керченский пролив, санкции, пленные моряки

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Источник:

УНИАН

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