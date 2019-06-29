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ЕС ожидает от Грузии прозрачного и быстрого расследования столкновений в Тбилиси

29 июня, 00:00

Нужно расследовать возможные факты превышения силы со стороны сотрудников правоохранительных органов

Фото: AFP

Посольства стран-членов Евросоюза призывают власти Грузии в кратчайшие сроки расследовать произошедшие 20 июня в Тбилиси столкновения протестующих с полицией, в результате которых пострадало 240 человек.

"Необходимо проведение прозрачного, быстрого и эффективного расследования", – говорится в совместном специальном заявлении послов стран ЕС.

В заявлении подчеркивается, что расследованы должны быть как возможные факты превышения силы со стороны сотрудников правоохранительных органов, так и подстрекательства участников акции протеста к насильственным действиям, что вызвало ответ полиции.

При этом в заявлении подчеркивается необходимость участия в расследовании омбудсмена Грузии.

"Мы призываем стороны к диалогу и компромиссу", – заявляют послы стран ЕС в Грузии.

Напомним, всего сообщалось о 305 задержанных, из которых 121 посадили под арест. Состоянием на сегодняшний день под стражей оставался лишь 51 протестующий.

В результате беспорядков в Тбилиси 20 июня пострадали 240 человек, включая 80 силовиков. Украинцев, по данным МИД, среди потерпевших нет.


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Тег Грузия, протесты, ЕС, митинг, Тбилиси

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Источник:

Интерфакс

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