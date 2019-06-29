ЕС ожидает от Грузии прозрачного и быстрого расследования столкновений в Тбилиси
Нужно расследовать возможные факты превышения силы со стороны сотрудников правоохранительных органов
Посольства стран-членов Евросоюза призывают власти Грузии в кратчайшие сроки расследовать произошедшие 20 июня в Тбилиси столкновения протестующих с полицией, в результате которых пострадало 240 человек.
"Необходимо проведение прозрачного, быстрого и эффективного расследования", – говорится в совместном специальном заявлении послов стран ЕС.
В заявлении подчеркивается, что расследованы должны быть как возможные факты превышения силы со стороны сотрудников правоохранительных органов, так и подстрекательства участников акции протеста к насильственным действиям, что вызвало ответ полиции.
При этом в заявлении подчеркивается необходимость участия в расследовании омбудсмена Грузии.
"Мы призываем стороны к диалогу и компромиссу", – заявляют послы стран ЕС в Грузии.
Напомним, всего сообщалось о 305 задержанных, из которых 121 посадили под арест. Состоянием на сегодняшний день под стражей оставался лишь 51 протестующий.
В результате беспорядков в Тбилиси 20 июня пострадали 240 человек, включая 80 силовиков. Украинцев, по данным МИД, среди потерпевших нет.
Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram
Вы сейчас просматриваете новость " ЕС ожидает от Грузии прозрачного и быстрого расследования столкновений в Тбилиси". Другие Евросоюз смотрите в блоке "Последние новости"
Источник:
Орфографическая ошибка в тексте:
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Очередной митинг в Тбилиси завершился шествием к дому главы правящей партии
У участников демонстрации было единственное требование к Иванишвили — уволить главу МВД Георгия Гахарию