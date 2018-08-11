ЕС подчеркивает неотложность деэскалации между Израилем и сектором Газа

Европейский союз подтверждает свою полную поддержку усилий Египта и ООН по сокращению напряженности и облегчению ситуации в Газе

Эскалация насилия в последние дни между сектором Газы и Израилем привела к тому, что стороны опасно приблизились к еще большему конфликту, заявил в пятницу официальный представитель Европейской внешнеполитической службы (ЕВС).

"Первоочередной задачей в настоящее время является деэскалация, а что касается гражданских лиц, их жизни не должны подвергаться дальнейшему риску", – подчеркивается в заявлении, распространенном в Брюсселе.

В нем указывается на то, что ракетный обстрел из Газы в сторону общин на юге Израиля, а также иные насильственные действия и провокации ХАМАС и других групп палестинских боевиков против Израиля совершенно неприемлемы.

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При этом, признавая право Израиля на самозащиту, ЕС призывает его проявлять сдержанность и делать все возможное, чтобы избежать жертв среди гражданского населения в секторе Газы.

"Смерть беременной палестинской матери и ее ребенка в этой последней эскалации – трагическая потеря", – говорится в заявлении представителя ЕВС.

Европейский союз подтверждает свою полную поддержку усилий Египта и ООН по сокращению напряженности и облегчению ситуации в Газе, в том числе путем активизации международных мер реагирования на нынешний кризис.

"Мы будем продолжать совместно с нашими партнерами работать над гуманитарной ситуацией и поддерживать внутрипалестинское примирение для воссоединения Газы и Западного берега реки Иордан в рамках единой и законной Палестинской администрации", – обещают в Брюсселе.

ХАМАС – палестинское исламское движение. С 2007 года, после победы на выборах 2006 года, удерживает власть в Секторе Газа, которая является спорной территорией с Израилем. Добивается, в том числе через военное противостояние, ухода Израиля с оккупированных в 1967 году палестинских территорий.

Ранее сообщалось, что Израиль атаковал 35 террористических объектов на территории сектора Газа. Удары по сектору Газа Армия обороны Израиля наносит в ответ на запуск почти трех десятков ракет по южным районам еврейского государства с территории палестинского приморского анклава во вторник. Часть из них была перехвачена израильской системой ПВО "Железный купол".

А перед этим истребители Армии обороны Израиля нанесли удар по военным целям радикального палестинского движения ХАМАС в южной части сектора Газа. Атака произведена в ответ на попытки нанести ущерб инфраструктуре безопасности в районе границы сектора с еврейским государством.