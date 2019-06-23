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ЕС поддержал создание газового хаба в Болгарии

23 июня, 10:34

В пресс-службе страны назвали эту инициативу как "беспрецедентное открытие болгарского газового рынка"

Фото: "Газпром"
Фото: "Газпром".

Премьер-министр Болгарии Бойко Борисов и глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер одобрили создание газохранилища-распределителя "Балкан" около города Варна. Об этом сообщили на сайте правительства страны.

Отмечается, что пресс-служба правительства Болгарии охарактеризовала эту инициативу как "беспрецедентное открытие болгарского газового рынка".

"Мы хотим, чтобы энергии было достаточно, как Болгарии, так и всей Европе. Приветствуем такое положительное развитие, которое привело к открытию газового рынка для пользы потребителей в Болгарии и в Юго-Восточной Европе. Моя комиссия благосклонна к Болгарии и поддержит создание регионального газового хаба – в этом вопросе мы единодушны с болгарским правительством", – заявил Юнкер.

Кстати, мы писали, что Украина волне может позаимствовать у расположенного в Юго-Восточной Азии Сингапура концепцию страны-хаба и концепцию чартерных городов. Об этом экономический аналитик Алексей Кущ (аналитический центр "Оптима") заявил в комментарии сайту "Сегодня".

Кроме этого, в случае остановки Россией транзита газа Украина в состоянии помочь Венгрии пройти отопительный сезон. Украинская госкомпания предложила европейским поставщикам воспользоваться свободными мощностями украинских подземных хранилищ газа и создать дополнительные запасы.

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Тег Болгария, юнкер, газовый хаб

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