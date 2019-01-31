ЕС подготовил механизм для обхода санкций США против Ирана – Могерини

Ядерное соглашение с Ираном - это ключевой элемент безопасности в регионе, уверены в ЕС

Фото: AFP

ЕС подготовил механизм для обхода санкций США против Ирана – Могерини //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c4/965/201/5c49652010644.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c4/965/201/5c49652010644.jpg 2019-01-31T15:00:00+02:00 Евросоюз Ядерное соглашение с Ираном - это ключевой элемент безопасности в регионе, уверены в ЕС

Франция, Германия Великобритания официальное объявят о запуске специального механизма транзакций (SPV) с Ираном через "пару часов". Об этом заявила верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини по прибытии на неформальную встречу глав МИД ЕС в Бухаресте.

"Я могу сообщить, что официальное объявление от министров Франции, Германии и Великобритании о запуске специального механизма транзакций по Ирану ожидается в течение пары ближайших часов, – заявила она. - Вы услышите мою официальную реакцию немедленно, я буду активно приветствовать создание этого механизма. Решение об этом было принято в конце сентября на полях Генеральной Ассамблеи ООН на министерской встрече по выполнению ядерной сделки с Ираном".

"Мы уверены, что ядерное соглашение с Ираном – это ключевой элемент безопасности в регионе. У него также есть экономический компонент, который образовался в результате отмены ядерных санкций против Ирана, и этот механизм позволит продолжать законную торговлю с Ираном", – заявила она. Могерини пообещала продолжать дискуссию с США по этой теме и заявила, что "не ожидает ухудшения трансатлантических отношений в связи с этим решением".

Напомним, 21 ноября 2018 года стало известно, что Иран и ЕС работают над созданием межбанковского канала связи (SPV) для обхода санкций США в отношении Тегерана. По имеющимся данным, зарегистрировать механизм SPV на своей территории могут, в частности, Германия или Франция.

Иранская сторона неоднократно заявляла, что надеется на запуск работы аналога SWIFT до начала 2019 года, однако до настоящего момента система не заработала.

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