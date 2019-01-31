ЕС подготовил механизм для обхода санкций США против Ирана – Могерини
Ядерное соглашение с Ираном - это ключевой элемент безопасности в регионе, уверены в ЕС
Франция, Германия Великобритания официальное объявят о запуске специального механизма транзакций (SPV) с Ираном через "пару часов". Об этом заявила верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини по прибытии на неформальную встречу глав МИД ЕС в Бухаресте.
"Я могу сообщить, что официальное объявление от министров Франции, Германии и Великобритании о запуске специального механизма транзакций по Ирану ожидается в течение пары ближайших часов, – заявила она. - Вы услышите мою официальную реакцию немедленно, я буду активно приветствовать создание этого механизма. Решение об этом было принято в конце сентября на полях Генеральной Ассамблеи ООН на министерской встрече по выполнению ядерной сделки с Ираном".
"Мы уверены, что ядерное соглашение с Ираном – это ключевой элемент безопасности в регионе. У него также есть экономический компонент, который образовался в результате отмены ядерных санкций против Ирана, и этот механизм позволит продолжать законную торговлю с Ираном", – заявила она. Могерини пообещала продолжать дискуссию с США по этой теме и заявила, что "не ожидает ухудшения трансатлантических отношений в связи с этим решением".
Напомним, 21 ноября 2018 года стало известно, что Иран и ЕС работают над созданием межбанковского канала связи (SPV) для обхода санкций США в отношении Тегерана. По имеющимся данным, зарегистрировать механизм SPV на своей территории могут, в частности, Германия или Франция.
Иранская сторона неоднократно заявляла, что надеется на запуск работы аналога SWIFT до начала 2019 года, однако до настоящего момента система не заработала.
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