ЕС пошло на уступки Лондону по условиям Brexit – СМИ

Европейский Союз хочет отложить выход Великобритании как минимум на год

Фото: AFP

ЕС пошло на уступки Лондону по условиям Brexit – СМИ https://www.segodnya.ua/i/image_610x343/media/image/5c3/f6f/364/5c3f6f364a0f8.jpg https://www.segodnya.ua/i/image_150x100/media/image/5c3/f6f/364/5c3f6f364a0f8.jpg 2019-01-16T19:56:00+02:00 Евросоюз Европейский Союз хочет отложить выход Великобритании как минимум на год

Европейский союз рассматривает несколько планов по жесткому Brexit, но среди всех возможных, в частности, рассматривается возможность отложить выход Великобритании из сообщества до 2020 года. Об этом сообщила в среду, 16 января, газета The Times.

По ее данным, это стало возможным после того, как Германия и Франция выразили готовность продлить срок переговоров перед лицом политического кризиса в Великобритании из-за Brexit.

Дипломаты и официальные лица готовят более длительное, чем предполагалось, продление процедуры выхода из статьи 50 ЕС.

Предыдущее планирование было сконцентрировано на трехмесячной задержке Brexit с 29 марта до конца июня, но теперь, согласно многочисленным источникам, чиновники ЕС изучают законные маршруты, чтобы отложить вывод Британии до следующего года.

Выступая в среду в Палате общин, британский премьер-министр Тереза Мэй заявила о том, что Лондон не будет продлевать истекающий 29 марта срок действия статьи 50 Лиссабонского договора о Европейском союзе, которая устанавливает регламент и сроки выхода Соединенного Королевства из ЕС.

Напомним, депутаты Палаты общин британского парламента 15 января отвергли проект соглашение с Евросоюзом об условиях Brexit. Во время исторического голосования 432 парламентария высказались против соглашения, одобренного Лондоном и Брюсселем в ноябре прошлого года.

В свою очередь эксперт по вопросам внешней политики и безопасности Богдан Яременко в комментарии сайту "Сегодня" отметил, что жесткий Brexit, т.е. выход Великобритании из Евросоюза без заключения соглашения, несет Лондону сложности как в политической, так и экономической сферах.

Но отставка британского правительства и проведение досрочных выборов в парламент Соединенного Королевства не соответствует национальным интересам. Об этом в среду заявила премьер-министр Великобритании Тереза Мэй

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