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ЕС потребовал от России допустить украинских врачей к Павлу Грибу

Сегодня, 14:00

Евросоюз ожидает, что Гриб будет немедленно освобожден и получит доступ к специальному лечению

Павел Гриб/ Фото: Facebook Victoria Lacea
Павел Гриб/ Фото: Facebook Victoria Lacea.
ЕС потребовал от России допустить украинских врачей к Павлу Грибу //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c9/4b6/28c/5c94b628cff2d.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c9/4b6/28c/5c94b628cff2d.jpg Евросоюз Евросоюз ожидает, что Гриб будет немедленно освобожден и получит доступ к специальному лечению

Представительство Европейского Союза при ОБСЕ 29 марта выразило обеспокоенность приговором украинскому политзаключенному Павлу Грибу. Об этом информирует "Радио свобода".

Согласно заявлению, Евросоюз "ожидает, что Гриб будет немедленно освобожден и получит доступ к специальному лечению, в котором нуждается".

"Украинские врачи должны быть допущены к нему, как того требовал Европейский суд по правам человека", – заявляют в представительстве.

Ранее отец Павла Гриба, бывший сотрудник ГПСУ Игорь Гриб заявил, что его сыну необходима неотложная операция, иначе есть риск возникновения внутреннего кровотечения, которое приведет к смерти парня.

Напомним, Северо-Кавказский окружной военный суд в российском Ростове-на-Дону приговорил Павла Гриба к шести годам тюрьмы, после чего сам политзаключенный объявил голодовку. 

Важно отметить, что Гриб страдает от тяжелого врожденного заболевания – портальной гипертензии и требует ежедневного приема специальных лекарств, в связи с чем ЕСПЧ несколько раз просил Россию предоставить информацию о его состоянии здоровья. В итоге здоровье украинца в российском СИЗО ухудшилось.

Как известно, 28 августа 2017 года отец политзаключенного Игорь Гриб заявил об исчезновении своего 19-летнего сына. Парень поехал в белорусский Гомель, чтобы встретиться с девушкой из России, с которой он познакомился и общался в социальных сетях. Как стало известно позже, он был похищен сотрудниками ФСБ по подозрению в терроризме. В итоге Гриба обнаружили в СИЗО-5 в Краснодаре, а дело парня передали на рассмотрение в Северо-Кавказский окружной военный суд.

Киев требовал от Москвы допустить к Грибу украинских консулов, а также предоставить информацию о месте, причинах и обстоятельствах его задержания. Но эти письма были проигнорированы.

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Тег Россия, гриб, Павел Гриб

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