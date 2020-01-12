ЕС предлагает Беларуси ввести мораторий на смертную казнь

Фото: REUTERS/Yves Herman

Евросоюз осуждает два смертных приговора, вынесенных 10 января в Беларуси. Об этом сообщил представитель ЕС Питер Стано.

"10 января 2020 года региональный суд Могилева в Беларуси объявил два смертных приговора братьям Ильи и Станиславу Костевым. Еще три вердикта, которые были вынесены в 2019 году. Три приговора были приведены в исполнение в прошлом году, а четыре человека сейчас пребывают в ожидании в казни", – сказал представитель ЕС.

Европейский Союз выражает решительное несогласие с применением высшей меры наказания при любых обстоятельствах.

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В ЕС считается, что смертная казнь нарушает неотъемлемое право на жизнь, которое гарантируется Универсальной Декларации по правам человека и является жестоким, антигуманным и унизительным наказанием. Высшая мера наказания не способна быть средством для сдерживания преступлений, при том, что ошибки правосудия в таких случаях являются необратимыми.

"Введение моратория на казни в Беларуси могло бы стать позитивным шагом к отмене смертной казни", – заявил Стано.

Ранее сайт "Сегодня" сообщал о том, что Могилевский областной суд Беларуси в пятницу, 10 января, приговорил к смертной казни двух братьев Илью и Станислава Костевых. Молодые люди, которым на момент совершения преступления исполнилось 19 лет и 21 год, обвинялись в убийстве своей 47-летней учительницы и поджоге ее дома.

Также мы писали о том, что суд в пакистанском городе Мултан приговорил преподавателя университета Джунаида Хафиза к смерти по обвинению в богохульстве.

В Пакистане признали виновным в государственной измене и приговорили к смертной казни 76-летнего экс-президента страны Первеза Мушаррафа. Отмечается, что впервые в истории суд Пакистана вынес смертный приговор бывшему лидеру страны. Решение суда выносилось заочно – в 2016 году Мушаррафу разрешили вылететь в ОАЭ на лечение, где он находится до сих пор, утверждая, что из-за угрожающих его жизни проблем со здоровьем не может вернуться.

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