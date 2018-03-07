ЕС предупредил Трампа о последствиях его решения о пошлинах на сталь и алюминий

Еврокомиссия утвердила проект мер в сфере внешней торговли со США в ответ на намерение президента Трампа ввести пошлины на импорт стали и алюминия. В то же время в ЕС надеются, что США сделают исключение для европейских экспортеров, заявила еврокомиссар по вопросам торговли Сесилия Мальмстрем по результатам заседания Еврокомиссии в среду, сообщает "Укринформ".

"Мы все еще надеемся, что ЕС, как надежный партнер США, будет исключено (из решения относительно внедрения повышенных пошлин – Ред.). Мы также рассчитываем убедить Администрацию США, что это неправильный путь. Следовательно, если это решение еще не принято, то и ЕС также не принимает формальные меры. Но, хочу подчеркнуть, если эти действия будут сделаны, то это будет иметь негативное влияние на ЕС", – заявила еврокомиссар по вопросам торговли.

Она отметила, что в случае внедрения США протекционистских мер в сфере торговли это поставит под угрозу существование тысяч рабочих мест в ЕС. Следовательно, по словам Мальмстрем, европейская сторона может прибегнуть к пропорциональному ответу.

Одним из предложенных шагов, в частности, является защита интересов в сфере внешней торговли в рамках СОТ.

Второй мерой может стать введение аналогичных таможенных тарифов на американский импорт в ЕС.

Еврокомиссар не обнародовала конкретный перечень американских товаров, на которые могут быть введены повышенные пошлины, но сообщила, что эта информация будет обнародована в ближайшее время.

"Следовательно, подводя итоги, хочу отметить: пока эти меры еще не были применены, мы все еще надеемся избежать большого торгового спора, в котором никто не заинтересован", – отметила еврокомиссар по вопросам торговли.

Напомним, в мире уже разгорелся скандал из-за желания президента США Дональда Трампа ввести пошлины на сталь и алюминий. Из-за разногласий по этому вопросу от президента США уходит его экономический советник Гэри Кон. По данным СМИ, он пытался организовать встречу президента с главами американских компаний из отраслей, зависящих от поставок металлов и сплавов, чтобы не допустить введения пошлин или хотя бы смягчить их воздействие.

Отставка Кона еще больше снижает вероятность того, что администрация Трампа смягчит свою позицию в отношении пошлин, введение которых, по данным ВТО, может инициировать торговую войну.