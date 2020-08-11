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ЕС пригрозил Лукашенко санкциями

11 августа, 22:15

Игорь Тимофеев Игорь Тимофеев

Главы МИД ЕС обсудят ситуацию вокруг выборов в Беларуси на встрече 27–28 августа в Берлине

Евросоюз не считает выборы в Беларуси свободными, поэтому изучает возможность введения санкций против лиц, ответственных за полицейское насилие.

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Об этом говорится в распространенном во вторник, 11 августа, заявлении верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля, согласованном с главами МИД всех 27 стран ЕС, сообщает ТАСС.

"Выборы [в Беларуси] не были ни свободными, ни справедливыми. Власти прибегли к несоразмерному и неприемлемому насилию, которое привело к гибели по меньшей мере одного человека и ранениям многих других. Тысячи людей были задержаны, и усилились нарушения свободы собраний и прессы. Мы призываем белорусские власти немедленно и без условий освободить всех задержанных", — говорится в заявлении.

"Мы будем изучать действия белорусских властей в этой ситуации и проводить глубокую переоценку наших отношений с Беларусью, что может включать в том числе принятие адресных мер против ответственных за насилие, аресты и фальсификацию результатов выборов", — подчеркивается в декларации.

"Достойные доверия сообщения местных наблюдателей показывают, что электоральный процесс не отвечал международным стандартам, чего мы ожидаем от страны — члена ОБСЕ. Народ Беларуси заслуживает лучшего", — считает внешнеполитическая служба Евросоюза.

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Боррель напомнил, что ЕС в 2015–2016 годах отменил в несколько этапов большую часть санкций против Минска, действовавших с 2004 года.

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"После освобождения политических заключенных в Беларуси в 2015 году отношения ЕС с Беларусью улучшились. Однако без прогресса по правам человека и верховенству закона отношения между ЕС и Белорусью могут стать только хуже", — отмечается в документе.

"Мы призываем белорусское руководство начать реальный и всеобъемлющий диалог с обществом, чтобы избежать дальнейшего насилия. ЕС будет продолжать поддерживать демократическую, независимую, суверенную, процветающую и стабильную Беларусь", — говорится в декларации.

Когда именно главы МИД ЕС намерены принять решение о переоценке отношений с Беларусью и по возможным санкциям, в заявлении не указано. Однако ранее во вторник дипломатический источник ТАСС в Брюсселе сообщил, что главы МИД ЕС будут обсуждать ситуацию вокруг выборов в Беларуси на неформальной встрече 27–28 августа в Берлине. Он подтвердил, что на ней могут быть рассмотрены "предложения ряда стран ЕС о возобновлении санкций".

Ранее сайт "Сегодня" сообщал, что Запад призвали признать Тихановскую президентом Беларуси.

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Также напомним, что в США дали оценку выборам в Беларусии тоже назвали их несвободными и несправедливыми.

Все подробности в спецтеме Протесты в Беларуси

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ЕС санкции Александр Лукашенко Жозеп Боррель Выборы в Беларуси
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