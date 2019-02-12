ЕС принял план действий для железных дорог на случай провала Brexit
Окончательный Brexit запланирован на 29 марта 2019 года
Европейская комиссия, заседание которой состоялось во вторник, 12 февраля, в Страсбурге, приняла меры по обеспечению безопасности и надежности железнодорожных сообщений на случай неудачи с принятием соглашения о выходе Великобритании из ЕС.
Соответствующее сообщение размещено на сайте Европейской Комиссии.
"Исходя из того, что существует риск выхода Великобритании из ЕС 30 марта этого года без соответствующего соглашения (сценарий "no-deal"), Европейская Комиссия приняла сегодня предложения, которые имеют целью смягчить существенный эффект, подобный сценарий мог бы иметь для железнодорожного транспорта и сообщения между ЕС и Великобританией. Они призваны обеспечить сохранение действительности безопасности сертификации определенных частей инфраструктуры на ограниченный период в три месяца, позволит отработать долгосрочное решение в законодательстве ЕС", – говорится в сообщении.
Как говорится в официальной информации, такие вопросы безопасности меры будут касаться туннеля под Ла-Маншем и предусматривать, что британские службы в установленный трехмесячный период будут поддерживать стандарты по безопасности в туннеле, которые идентичны с такими же стандартами ЕС. По мнению Еврокомиссии, такие обязательства обеспечат защиту пассажиров, безопасность граждан и позволят избежать прерывания трансграничного железнодорожного сообщения после выхода Великобритании из состава Евросоюза.
Эти же предложения обязуют страны-члены ЕС, их предприятия и властные структуры, продолжать принимать все необходимые меры для соблюдения правил ЕС в сфере выдачи лицензий на право управления поездами, в правилах доступа к рынку, а также в выдаче сертификатов по безопасности железнодорожной инфраструктуры и связанных с ней объектов.
Ранее премьер-министр Соединенного Королевства Тереза Мэй пообещала законодателям, что при отсутствии до конца февраля прогресса в переговорах с Евросоюзом по теме Brexit она позволит депутатам внести новые поправки в билль о выходе страны из состава ЕС. Об этом она заявила, выступая во вторник в Палате общин британского парламента. Она добавила при этом, что голосование по поправкам пройдет 27 февраля.
Напомним, председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер и глава правительства Ирландии Лео Варадкар напомнили в совместном заявлении, что соглашение о Brexit и политическая декларация были согласованы 27 лидерами государств-членов ЕС, а также правительством Великобритании, и не подлежат пересмотру.
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