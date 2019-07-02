ЕС призвал Иран не превышать лимиты на уран

ЕС остается полностью приверженным соглашению, пока Иран продолжает выполнять свои ядерные обязательства

Фото: REUTERS/Hannah Mckay.

Европейский Союз призвал Иран отказаться от превышения лимита запасов низкообогащенного урана и воздерживаться от шагов, подрывающих Совместный всеобъемлющий план действий.

Об этом заявила Майя Коцьянчич, официальный представитель главы дипломатии ЕС Федерики Могерини.

"Мы выражаем обеспокоенность тем, что Иран превысил лимит предусмотренных СВПД запасов низкообогащенного урана, о чем сегодня сообщило МАГАТЭ. В связи с этим мы тесно сотрудничаем с другими участниками Совместной комиссии", – отметила пресс-секретарь.

По ее словам, "продолжение полной реализации СВПД имеет решающее значение для надежности соглашения".

"ЕС остается полностью приверженным соглашению, пока Иран продолжает полностью выполнять свои ядерные обязательства", – напомнила Коцьянчич принцип Евросоюза по отношению к СВПД.

"Мы настоятельно призываем Иран отказаться от этого шага и воздерживаться от дальнейших мер, подрывающих ядерную сделку", – подчеркнула представитель ЕС.

Напомним, мы сообщали, что по мнению Ирана, последние переговоры в Вене по ядерной сделке не принесли существенных результатов. Иранский дипломат отметил, что достигнутого во время нынешней почти трехчасовой встречи прогресса мало. Поэтому Иран и в дальнейшем будет проводить курс на частичный выход из ядерной сделки.

Напомним, в последнее время отношения между Тегераном и Вашингтоном особенно накалились. Стороны то и дело поднимают тему начала военных действий, а высшее руководство двух стран регулярно переходит на личности, оскорбляя оппонентов.

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