ЕС рассказал о плохих последствиях от введения пошлин США

Пошлины могут повлечь за собой повышение тарифов

/ Фото: Getty Images

Евросоюз отправил письмо США, в котором заявил о своем беспокойстве в связи с возможным введением пошлин на товары и услуги стран ЕС. Об этом сообщила El pais.

По информации источника, еврокомиссар по торговле Сесилия Мальмстрем рассказала об ущербе для компаний и мировой торговли, который может повлечь за собой повышение тарифов. По ее мнению, такой шаг лишь "поставит под угрозу рабочие места по обе стороны Атлантики" в "деликатный момент". В связи с этим еврокомиссар призвала США попытаться найти "справедливый выход" из данной ситуации.

Письмо было направлено представителю США на торговых переговорах Роберту Лайтхайзеру после того, как некоторые члены сообщества заявили о своей обеспокоенности и призвали отреагировать на возможное введение пошлин.

Реклама

Мальмстрем выразила сожаление в связи с тем, что Вашингтон, "похоже, уже принял решение". Она отметила, что это усложнит урегулирование данной проблемы путем переговоров. Также еврокомиссар подчеркнула, что введение пошлин "подтолкнет ЕС к введению контрмер".

В тренде ПАСЕ обвинила скандального российского депутата в сливе информации кремлевским СМИ

Напомним, что президент США Дональд Трамп еще в апреле анонсировал введение пошлин на товары из стран Евросоюза на сумму 11 млрд долларов. Таким образом, он решил "наказать" ЕС за субсидии для европейского авиаконцерна Airbus.

Как мы уже писали, из-за повышения тарифов ЕС в прошлом году американский производитель мотоциклов Harley-Davidson решил перенести производство некоторых мотоциклов из США в Европу.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама