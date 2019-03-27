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ЕС решил продлить мандат операции "София" по спасению мигрантов

Сегодня, 14:31

В Евросоюзе продолжаются дискуссии по вопросу принятия мигрантов

Фото: AFP
ЕС решил продлить мандат операции "София" по спасению мигрантов //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c9/b6c/544/5c9b6c544749c.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c9/b6c/544/5c9b6c544749c.jpg Евросоюз В Евросоюзе продолжаются дискуссии по вопросу принятия мигрантов

Евросоюз решил продлить на полгода мандат операции "София" по патрулированию Средиземного моря и спасению терпящих бедствие судов с мигрантами. Об этом заявила на пресс-конференции в Брюсселе представитель внешнеполитической службы ЕС Майя Косьянчич.

"Вы в курсе, что до сих пор не было найдено решение. Поэтому страны-члены решили продлить мандат на 6 месяцев, пока будет приниматься решение", – сказала она.

Ранее сообщалось, что вице-премьер и глава МВД Италии Маттео Сальвини настаивает на изменении регламента миссии ЕС в Средиземноморье "София"

"Согласно правилам миссии "София", все спасенные в море мигранты высаживаются только в Италии. "Гениальное" соглашение, подписанное правительством Маттео Ренци (2014-2016), уж не знаю, в обмен на что. Или изменится регламент, или эта миссия будет закрыта", – сказал Сальвини.

Напомним, правительство Италии в составе партий "Движение "5 звезд" и "Лига" поставило своей задачей добиться прекращения потока мигрантов, прибывающих в страну преимущественно из африканских стран и не подпадающих под статус беженцев. В этих целяхСальвини распорядился не принимать в итальянских портах корабли со спасенными мигрантами не только неправительственных организаций, но и разных миссий, а также провел закон, ограничивающий права на получение убежища в Италии.

Как сообщалось, Генеральная Ассамблея ООН во время заседания в понедельник, 17 декабря 2018 года, в Нью-Йорке окончательно утвердила миграционный пакт. Во время голосования документ поддержали 181 из 193 стран-членов. США и Венгрия проголосовали против, три страны воздержались от голосования, представители других стран отсутствовали на заседании.

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Тег Евросоюз, мигранты, беженцы

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Источник:

AFP

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