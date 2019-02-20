ЕС согласовал новые правила выпуска документов с биометрическими данными
Теперь идентификационные карты должны будут производиться в унифицированном формате кредитной карты с магнитной полосой и чипом
Евросоюз согласовал новые требования к пластиковым удостоверениям личности граждан государств сообщества, а также временным и постоянным видам на жительство. Положение об этих документах во вторник, 19 февраля, было согласовано Европарламентом и Советом ЕС, его текст опубликовала во вторник пресс-служба Совета.
"Согласно предложенным новым правилам, идентификационные карты должны будут производиться в унифицированном формате кредитной карты (стандарт ID-1) с магнитной полосой, которые соответствуют минимальным стандартам безопасности и защиты документа, рекомендованным Международной организацией гражданской авиации (ICAO). Они также должны иметь чип для бесконтактного считывания, на котором сохранена фотография владельца в цифровом формате и два отпечатка пальца. Внешне на идентификационной карте должен быть указан цифровой код выдавшей документ страны ЕС на фоне флага Евросоюза", – говорится в сообщении.
Документы этого типа могут выдаваться на срок от пяти до 10 лет. Для лиц старше 70 лет этот срок может быть продлен на более чем 10 лет, а для несовершеннолетних – сокращен на период менее пяти лет, в зависимости от норм национального законодательства государств Евросоюза.
Все страны ЕС должны начать выдавать новые идентификационные карты в течение двух лет после вступления этой нормы в силу. Все старые документы должны быть заменены в течение 10 лет.
Для вступления в силу эта норма должна быть формально утверждена Советом Евросоюза, что запланировано на март этого года.
Ранее Европейский парламент одобрил создание новой Европейской системы авторизации и информации о путешествиях (ETIAS) для поездок в Шенгенскую зону.
Граждане более чем 60 стран и территорий, освобожденных от визовых требований для въезда в ЕС, включая Украину, должны заполнить электронную форму до своего путешествия и внести личные данные (включая имя, дату и место рождения, пол и национальность), информация о документе для путешествий (действительность, страна выдачи), домашний адрес и контактную информацию, а также указать европейскую страну с первым въездом.
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