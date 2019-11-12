ЕС создаст собственные системы ПВО и ПРО с космическими компонентами: детали

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Евросоюз утвердил проект создания собственной противовоздушной и противоракетной системы с космическими компонентами (TWISTER) для отражения воздушных угроз последнего поколения в дополнение к интегрированной системе противоракетной обороны (ПРО) НАТО. Об этом говорится в итоговом заявлении Совета ЕС на уровне министров обороны. Проект системы TWISTER вошел в список из 13 новых военных проектов, принятых в рамках программы Структурного военного партнерства ЕС (PESCO).

"Проект системы "Своевременного предупреждения и перехвата с космическими компонентами наблюдения" (TWISTER) утвержден 12 ноября 2019 года. В его реализации примут участие Франция, Италия, Испания, Нидерланды и Финляндия", – говорится в документе.

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"Спектр угроз территории ЕС развивается в направлении более сложных и развитых воздушных угроз, в частности, в ракетной сфере. Данный проект направлен на усиление возможностей ЕС обнаруживать, отслеживать и отражать подобные угрозы, используя комбинацию из продвинутых базирующихся в космосе систем раннего предупреждения и атмосферных перехватчиков. Этот проект обеспечит собственные возможности Евросоюза, которые дополнят существующую интегрированную систему ПРО НАТО", - говорится в опубликованном на сайте Совета ЕС описании проекта TWISTER.

Всего Совет ЕС на уровне министров обороны утвердил во вторник 13 новых оборонных проектов в рамках программы PESCO. Пять из этих проектов нацелены на военное обучение в сфере кибертехнологий, подводного плавания, тактических и медицинских навыков, а также борьбы с последствиями применения химического, биологического, радиологического и ядерного оружия. Остальные проекты направлены на улучшение военного взаимодействия между государствами ЕС по развитию оборонных возможностей на море, в воздухе и космическом пространстве, говорится в итоговом заявлении Совета ЕС.

Ранее сообщалось, что Совет ЕС призвал свои страны активизировать военное сотрудничество.

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