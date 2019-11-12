Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 24,51
27,06

ЕС создаст собственные системы ПВО и ПРО с космическими компонентами: детали

12 ноября, 15:35

Проект системы «Своевременного предупреждения и перехвата с космическими компонентами наблюдения» уже утвержден

Фото: REUTERS/Yves Herman

Фото: REUTERS/Yves Herman

Евросоюз утвердил проект создания собственной противовоздушной и противоракетной системы с космическими компонентами (TWISTER) для отражения воздушных угроз последнего поколения в дополнение к интегрированной системе противоракетной обороны (ПРО) НАТО. Об этом говорится в итоговом заявлении Совета ЕС на уровне министров обороны. Проект системы TWISTER вошел в список из 13 новых военных проектов, принятых в рамках программы Структурного военного партнерства ЕС (PESCO).

"Проект системы "Своевременного предупреждения и перехвата с космическими компонентами наблюдения" (TWISTER) утвержден 12 ноября 2019 года. В его реализации примут участие Франция, Италия, Испания, Нидерланды и Финляндия", – говорится в документе.

Реклама

"Спектр угроз территории ЕС развивается в направлении более сложных и развитых воздушных угроз, в частности, в ракетной сфере. Данный проект направлен на усиление возможностей ЕС обнаруживать, отслеживать и отражать подобные угрозы, используя комбинацию из продвинутых базирующихся в космосе систем раннего предупреждения и атмосферных перехватчиков. Этот проект обеспечит собственные возможности Евросоюза, которые дополнят существующую интегрированную систему ПРО НАТО", - говорится в опубликованном на сайте Совета ЕС описании проекта TWISTER.

В тренде
Цветы и свечи в прицелах снайперов: как Германия отмечает 30-летие падения Берлинской стены, фото и видео

Всего Совет ЕС на уровне министров обороны утвердил во вторник 13 новых оборонных проектов в рамках программы PESCO. Пять из этих проектов нацелены на военное обучение в сфере кибертехнологий, подводного плавания, тактических и медицинских навыков, а также борьбы с последствиями применения химического, биологического, радиологического и ядерного оружия. Остальные проекты направлены на улучшение военного взаимодействия между государствами ЕС по развитию оборонных возможностей на море, в воздухе и космическом пространстве, говорится в итоговом заявлении Совета ЕС.

Ранее сообщалось, что Совет ЕС призвал свои страны активизировать военное сотрудничество.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама

Европа ПРО пво

Источник: ТАСС

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

США и Германия сделали заявление о будущем НАТО
США и Германия сделали заявление о будущем НАТОСША
Мать шокировал жест, который ребенок показал ей на УЗИ: фото
Мать шокировал жест, который ребенок показал ей на УЗИ: фотоFun
Польша наложила рекордный штраф на партнера
Польша наложила рекордный штраф на партнера "Северного потока – 2" (обновлено)Экономика
"Не нужно стыдливо молчать": в Раде рассказали, о чем Украина должна напомнить НАТОПолитика
Задержание украинского ветерана в Польше: стали известны подробности
Задержание украинского ветерана в Польше: стали известны подробностиЕвросоюз
В Северной Ирландии мужчины искали потерянное кольцо, а нашли клад: видео
В Северной Ирландии мужчины искали потерянное кольцо, а нашли клад: видеоЕвросоюз

Новости партнеров

Loading...
загрузка...