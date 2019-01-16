ЕС сожалеет о провале соглашения о Brexit

Юнкер также требует от Лондона прояснить его намерения

Фото: AFP

ЕС сожалеет о провале соглашения о Brexit https://www.segodnya.ua/i/image_610x343/media/image/5c3/e6e/22e/5c3e6e22e4a81.jpg https://www.segodnya.ua/i/image_150x100/media/image/5c3/e6e/22e/5c3e6e22e4a81.jpg 2019-01-16T01:26:00+02:00 Евросоюз Юнкер также требует от Лондона прояснить его намерения

Лидеры ЕС выразили сожаление по поводу провала соглашения о Brexit и требуют от правительства Британии немедленных объяснений его дальнейших намерений.

Об этом сообщает BBC со ссылкой на заявление лидеров 27 государств ЕС.

"27 членов ЕС останутся едиными и ответственными, как это было в течение всего процесса и постараются уменьшить вред, причиненный Brexit. Мы сожалеем из-за результата голосования и призываем правительство Британии прояснить его намерения и следующие шаги как можно скорее", - говорится в заявлении лидеров ЕС.

Президент Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер в своем заявлении подчеркнул, что результат сегодняшнего голосования увеличил риск хаотичного Brexit.

"Хотя мы и не хотим такого развития событий, Еврокомиссия будет продолжать кризисную работу, для того чтобы обеспечить готовность ЕС (к такому сценарию)", – говорится в заявлении.

Юнкер также требует от Лондона прояснить его намерения.

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"Время уже почти вышло", – заявил он.

Ранее стало известно, что члены британского парламента отклонили проект соглашения о выходе Великобритании из Евросоюза. Документ был подготовлен кабинетом Терезы Мэйи согласован ей с Брюсселем на саммите ЕС 25 ноября. Отклонение этого соглашения означает выход Британии из ЕС на условиях страны – так называемый жесткий Brexit.

Против соглашения проголосовало большинство членов палаты общин — 432 парламентария, в поддержку документа отдали голоса 202 депутата. Палата находится под контролем консерваторов, на которых приходится 317 мандатов; на втором месте — лейбористы, их 256. Остальные партии имеют в палате от одного до 35 мандатов.

Таким образом, сделка отклонена с разницей в 230 голосов, что стало самым крупным поражением британского премьера в парламенте за последние 95 лет.

Мэй настаивала на принятии парламентом именно этой редакции соглашения, заявляя, что альтернативного варианта у нее нет. Результаты голосования повлияют на 67 млн человек, проживающих в Великобритании, и на будущее Евросоюза.

После отклонения проекта соглашения правительство должно в течение трех дней сформировать план дальнейших действий.

Как сообщалось, в Великобритании могут провести повторный референдум о Brexit. В британский парламент на этой неделе могут внести два законопроекта для проведения нового референдума по выходу страны из Евросоюза.

Ранее сообщалось, что преимущественное количество членов британского парламента от Консервативной партии выступает против сделки о выходе Соединенного Королевства из состава Европейского союза, которую премьер-министр Тереза Мэй заключила с Брюсселем.

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