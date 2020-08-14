ЕС устроил Штатам демарш: требует не вмешиваться в строительство "Северного потока – 2"

Евросоюз принял резкую ноту протеста против дальнейшего вмешательства США в строительство газопровода "Северный поток – 2", по которому российский газ должен пойти в Европу по дну Балтийского моря. Текст документа был отправлен госдепартаменту США 12 августа, сообщает немецкое издание Welt.

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"Мы можем подтвердить, что 12 августа состоялся демарш. Ноту протеста против американской санкционной политики передали в госдепартамент", – заявили дипломатические круги в ответ на запрос издания и добавили, что решение о демарше принималось в режиме видеоконференции, и в нем приняли участие 24 государства-члена Евросоюза.

В то же время неизвестно, какие именно страны поддержали демарш и какие три – отказались.

Напомним, три американских сенатора – Тед Круз, Том Коттон и Рон Джонсон – пригрозили оператору немецкого порта Мукран санкциямиза помощь в строительстве российского газопровода "Северный поток – 2".

Они направили официальное предупреждение немецкой компании Faehrhafen Sassnitz, выступающей оператором Мукрана. Порт служит логистической базой "Северного потока – 2", там хранятся трубы для строительства трубопровода и стоит судно "Академик Черский", способное завершить проект.

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После этого стало известно, что немецкие партнеры "Газпрома" готовы отказаться от строительства "Северного потока – 2".

Также напомним, что Палата представителей Конгресса США одобрила проект оборонного бюджета на следующий финансовый год, который обязывает администрациюужесточить санкции в отношении газопроводов "Северный поток – 2" и "Турецкий поток".

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