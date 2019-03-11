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Cанкции ЕС из-за агрессии в Керченском проливе: СМИ узнали фамилии

Сегодня, 18:05

Фамилии восьми человек внесут в существующий список индивидуальных санкций

Фото: Pixabay
Cанкции ЕС из-за агрессии в Керченском проливе: СМИ узнали фамилии //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c6/a9b/2f7/5c6a9b2f7b8b8.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c6/a9b/2f7/5c6a9b2f7b8b8.jpg Евросоюз Фамилии восьми человек внесут в существующий список индивидуальных санкций

Восемь человек, в отношении которых Европейский Союз (ЕС) введет санкции за агрессию в Керченском проливе, добавят в существующий список индивидуальных ограничительных мер. Об этом сообщил агентству "Интерфакс-Украина" источник в Совете ЕС.

"Список лиц будет добавлен в уже существующий список лиц, которые подрывают территориальную целостность Украины. Решение будет принято до конца этой недели", – отметил собеседник агентства.

В "списке восьми" указаны следующие фамилии: Станкевич, Шеин, Басов, Саляев, Шипицин, Шатохин, Ромашкин, Щербаков. Другой информации о них нет.

По состоянию на сегодня в списке индивидуальных санкций находятся 153 человека и 40 компаний. Срок действия ограничительных мер истекает 15 марта. ЕС продлевает пакет санкций каждые полгода.

Напомним, 25 ноября 2018 года Россия обстреляла артиллерийские катера Военно-морских сил Украины "Никополь" и "Бердянск", а также рейдовый буксир "Яны Капу" в районе Керченского пролива. Корабли и их экипажи – 24 человека – были захвачены. Ранения получили шестеро украинцев. Позже всех моряков арестовали в крымских "судах" и перевезли в московские СИЗО. В январе им продлили арест до 24 апреля.

6 марта 2019 года Комитет постоянных представителей ЕС принял решение о введении санкций за агрессию в отношении украинских моряков и кораблей в районе Керченского пролива.

"Сегодня" продолжают рассказывать о 24 украинских моряках, которых захватили россияне. Журналисты встретились с родными ребят и их звездным кумиром, чтобы передать слова поддержки:

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Тег ЕС, Евросоюз, Керченский пролив, санкции, пленные моряки, Азовский кризис

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Источник:

Интерфакс-Украина

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