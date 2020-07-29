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ЕС ввел санкции против Китая за подрыв автономии Гонконга: реакция Пекина

29 июля, 12:45

Денис Беспалов Денис Беспалов

Брюссель ввел ограничения на экспорт оборудования и технологий

Евросоюз вводит санкции в отношении Китая за подрыв автономии и свобод Гонконга. Соответствующий пакет ограничительных мер принял Совет ЕС, передает пресс-служба.

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"ЕС решил принять согласованный пакет мер в ответ на принятие (Китаем – ред.) закона о национальной безопасности (Гонконга – ред.), который должен быть имплементирован на уровне ЕС и/или государств-членов, если это считается целесообразным, в соответствующих сферах их компетенции", – говорится в сообщении

Согласно решению, в ЕС теперь будут учитывать последствия закона о нацбезопасности Гонконга при рассмотрении вопросов убежища, миграции, виз и политики жительства.

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Также вводятся ограничения относительно Китая на экспорт оборудования и технологий, которые могут использоваться в Гонконге для репрессий, перехвата внутренних коммуникаций или кибернаблюдения.

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ЕС будет оказывать поддержку гражданскому обществу Гонконга и продолжит следить за судебными процессами в отношении демократических активистов в регионе.

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В ответ, официальный представитель МИД Китая Ван Вэньбинь назвал новые ограничительные меры Евросоюза прямым вмешательством во внутренние дела Китая, передает ТАСС.

"Ни одна страна не имеет права вмешиваться в дела Гонконга, поскольку это часть Китая. Соответствующие меры Евросоюза следует считать нарушением основополагающих норм дипломатии и международного права", - подчеркнул он.

Напомним, в Китае приняли скандальный закона о национальной безопасности в Гонконге, который существенно подорвал его автономию.

США уже ввели против Китая санкции за это решение.

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Китай ЕС Гонконг санкции

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