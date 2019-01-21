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ЕС ввел санкции против россиян и сирийцев за применение химоружия – СМИ

Сегодня, 12:37

Речь идет о четырех россиянах, пятерых сирийцах и одной сирийской компании

Фото: AFP
ЕС ввел санкции против россиян и сирийцев за применение химоружия – СМИ //smm4.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c4/08b/de3/5c408bde37fba.jpg //smm1.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c4/08b/de3/5c408bde37fba.jpg Евросоюз Речь идет о четырех россиянах, пятерых сирийцах и одной сирийской компании

Совет ЕС в рамках нового режима санкций за применение химического оружия ввел ограничительные меры в отношении четырех россиян, пятерых сирийцев и одной сирийской компании. Об этом в Twitter сообщил журналист Рикард Джозвяк.

"Министры иностранных дел стран ЕС приняли новые санкции за применение химического оружия. Речь идет о замораживании активов и запрете въезда для четырех россиян, пятерых сирийцев и одной сирийской компании" - написал он.

Ранее сообщалось, что Совет Евросоюза на заседании 21 января расширит санкции против Сирии, добавив в черный список 11 человек и пять компаний.

Напомним, в мае 2018 года Евросоюз продлил на один год ограничительные меры в отношении властей Сирии.

"Теперь список включает 259 человек и 67 компаний, в отношении которых действует заморозка активов и запрет на поездки", – заявили тогда в Совете ЕС.

Напомним, пакет санкций ЕС против Сирии, которые последовательно усиливали с 2011 по 2014 год, является одним из самых значительных в истории сообщества. Он запрещает практически все виды контактов европейского бизнеса с Сирией, особенно в сфере торговли нефтью и нефтепродуктами.

Кроме того, санкции наложены на руководство Сирии – в обширный черный список включены, в частности, президент Башар Асад, члены его семьи. Также санкции выражаются в полном блокировании финансовых операций.

Также ЕС ввел санкции против причастных к разработке химического оружия в Сирии.

Евросоюз, санкции, химоружие

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