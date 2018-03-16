ЕС выступает против выборов в аннексированном Крыму

Сегодня, 00:43

ЕС последовательно поддерживает украинский суверенитет и территориальную целостность

фото AFP
фото AFP

Европейский союз не признает проведение выборов президента России на территории аннексированного Крыма, заявил представитель ЕС при ООН Жоао Вале де Алмейда.

"Европейский Союз не признает также проведение выборов Россией на Крымском полуострове", – сказал представитель ЕС в ООН, выступая на заседании Совета безопасности ООН по ситуации в аннексированном Крыму в четверг.

По его словам ЕС последовательно поддерживает украинский суверенитет и территориальную целостность.

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Он отметил, что продолжающаяся милитаризация аннексированного Крыма продолжает сказываться на безопасности региона. "ЕС осуждает строительство моста в Керчи без согласия Украины, что негативно скажется на портах в Азовском море", – добавил посол.

Выборы президента РФ пройдут 18 марта. Ранее даже сообщалось, что Путин может проголосовать на полуострове. Как отметили в Кремле, российское законодательство позволяет президенту РФ проголосовать не только по месту прописки.

В свою очередь Петр Порошенко недавно озвучил жесткую позицию по российским выборам в Крыму. Глава государства пригрозил всем причастным к организации избирательного процесса на полуострове.
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Источник:

Интерфакс-Украина

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