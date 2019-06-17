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ЕС выступает за международное расследование атаки на танкеры в Оманском заливе

17 июня, 10:26

Глава МИД Люксембурга считает, что говорить о любых ответных мерах еще рано

Глава МИД Люксембурга Жан Ассельборн. Фото: facebook.com/MAEE.Luxembourg
Глава МИД Люксембурга Жан Ассельборн. Фото: facebook.com/MAEE.Luxembourg.

Евросоюз считает нужным проведение международного расследования под эгидой ООН нападения на танкеры в Оманском заливе. Об этом заявил глава МИД Люксембурга Жан Ассельборн в понедельник после прибытия на встречу министров иностранных дел ЕС.

"Мы не знаем, кто несет ответственность за эти нападения, поэтому говорить о любых ответных мерах преждевременно. Совет Безопасности ООН должен провести международное расследование, иначе зачем он нужен? Евросоюз поддерживает и считает необходимым проведение такого расследования", — сказал министр.

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Также характеризуя рост напряженности на Ближнем Востоке в целом, Ассельборн подчеркнул, что эту ситуацию подпитывает противостояние Ирана и Саудовской Аравии. Он говорит, что допустить попыток военного разрешения конфликта между ними нельзя — это будет глобальная катастрофа.

Напомним, что президент США Дональд Трамп прямо указал на вину Ирана за атаку, а американские военные опубликовали видео, на котором иранские военные якобы извлекают неразорвавшуюся мину, прикрепленную к корпусу принадлежащего Японии танкера Kokura Courageous.

В свою очередь, постпредство Ирана при ООН категорически отвергает и осуждает обвинения США.


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Тег ООН, атака, танкер, расследование, обстрел, Оманский залив

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