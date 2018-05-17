ЕС запускает блокировку иранских санкций США – Юнкер

Евросоюз решил ответить на односторонние шаги США и защитить свои предприятия, запустив "закон о блокировании" от 1996 года. Об этом заявил председатель Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер на пресс-конференции в Софии в четверг, 17 мая.

"Теперь мы должны действовать, и это причина, по которой мы запускаем процесс применения закона о блокировании 1996 года, направленного на нейтрализацию экстерриториальных эффектов американских санкций в Европейском Союзе", – сказал Юнкер, говоря о реакции ЕС на решение США возобновить санкции против Ирана. Эти санкции, в частности, могут затронуть и европейские предприятия.

"Мы должны это сделать, и мы сделаем это завтра утром в 10:30", – объявил глава Европейской комиссии.

Он подчеркнул, что ЕС не оставит без последствий американские санкции. "Наш долг, Комиссии и Европейского союза, защитить наши европейские предприятия, особенно малые и средние", – заявил Юнкер.

По его словам, накануне вечером он получил поддержку на дебатах глав государств и правительств по соответствующим предложениям Еврокомиссии членам Европейского совета, и теперь настало время действия.

"Кроме того, мы приняли решение позволить Европейскому инвестиционному банку облегчить инвестирование европейских предприятий в Иране. Сама комиссия поддержит свое сотрудничество с Ираном", – сообщил Юнкер, добавив, что член ЕК по энергетике Мигель Ариас Каньете через два дня отправится в Иран для переговоров.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Европейский Союз должен защищать компании ЕС, ведущие дела с Ираном, от американских санкций.

Напомним, Евросоюз, Великобритания, Франция и Германия согласовали общие действия для сохранения соглашения по иранской ядерной программе.

Как известно, президент США Дональд Трамп официально объявил о выходе США из соглашения, а позже были расширены персональные санкции против Ирана. Такой шаг означает также введение запретительных мер против европейских компаний, ведущих коммерческую деятельность с Ираном.