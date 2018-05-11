ЕС жестко накажет голландские компании, помогавшие строить Керченский мост – адвокат

Ответственные за сотрудничество с Россией могут получить тюремные сроки, а компаниям грозят серьезные штрафы

Правоохранительные органы Нидерландов подтвердили, что семь голландских компаний нарушили санкционный режим в отношении поставки товаров и услуг в оккупированный Россией Крым, заявил адвокат из Амстердама, эксперт по санкциям против России, Крыма и Восточной Украины Хелен овер где Линден, передает "Радио Свобода".

По словам адвоката, уличенным в нарушении санкций Евросоюза компаниям могут грозить серьезные штрафы – в ЕС действует практика взымания штрафов в размере процентов от оборота компании.

"У нас действуют очень строгие штрафы за нарушение санкций: их забирают от оборота компании, это миллионы евро. К тому же, ответственный за такое сотрудничество может оказаться в тюрьме", – рассказал адвокат.

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Он также сообщил, что поначалу компании Dematec Equipment и Biljard Hydrauliek утверждали, что они ничего не знали об использовании их материалов при строительстве Керченского моста.

"Они считали, что предоставили это в Россию и точно не в часть Украины, то есть принадлежность берега якобы имеет значение. Они очень ошиблись. Ситуация очень похожа на то, что происходило с газовыми турбинами Siemens, и разбирательства будут продолжаться несколько лет. Нужно очень тщательно проверять, кому именно продаешь оборудование", – отметил адвокат.

Напомним, президент Украины Петр Порошенко поручил подать в суд на РФ за строительство Керченского моста. Глава государства подчеркнул, что строительство, которое организовала Россия, угрожает экологии.

Лидер крымскотатарского народа, народный депутат Рефат Чубаров считает, что Керченский мост после деоккупации Крыма Россия должна будет отдать в качестве контрибуции за захват украинской территории и нанесение ущерба.