ЕС жестко накажет голландские компании, помогавшие строить Керченский мост – адвокат

Сегодня, 17:26

Ответственные за сотрудничество с Россией могут получить тюремные сроки, а компаниям грозят серьезные штрафы

Все фото: most.life
Все фото: most.life

Правоохранительные органы Нидерландов подтвердили, что семь голландских компаний нарушили санкционный режим в отношении поставки товаров и услуг в оккупированный Россией Крым, заявил адвокат из Амстердама, эксперт по санкциям против России, Крыма и Восточной Украины Хелен овер где Линден, передает "Радио Свобода".

По словам адвоката, уличенным в нарушении санкций Евросоюза компаниям могут грозить серьезные штрафы – в ЕС действует практика взымания штрафов в размере процентов от оборота компании.

"У нас действуют очень строгие штрафы за нарушение санкций: их забирают от оборота компании, это миллионы евро. К тому же, ответственный за такое сотрудничество может оказаться в тюрьме", – рассказал адвокат.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Он также сообщил, что поначалу компании Dematec Equipment и Biljard Hydrauliek утверждали, что они ничего не знали об использовании их материалов при строительстве Керченского моста.

"Они считали, что предоставили это в Россию и точно не в часть Украины, то есть принадлежность берега якобы имеет значение. Они очень ошиблись. Ситуация очень похожа на то, что происходило с газовыми турбинами Siemens, и разбирательства будут продолжаться несколько лет. Нужно очень тщательно проверять, кому именно продаешь оборудование", – отметил адвокат.

Напомним, президент Украины Петр Порошенко поручил подать в суд на РФ за строительство Керченского моста. Глава государства подчеркнул, что строительство, которое организовала Россия, угрожает экологии.

Лидер крымскотатарского народа, народный депутат Рефат Чубаров считает, что Керченский мост после деоккупации Крыма Россия должна будет отдать в качестве контрибуции за захват украинской территории и нанесение ущерба.
штрафы, ЕС, адвокат, санкции, керченский мост, крымский мост

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Политика

Пахор и Порошенко. Фото: president.gov.ua

Доверие к Путину пошатнулось: президент Словении сделал заявление по Украине и РФ

Сегодня, 16:44

Пахор надеется, что Меркель и Макрон повлияют на российского лидера во время личных встреч

Политика

Выборы в Крыму. Фото: AFP

ЕС ввел санкции против лиц, причастных к российским выборам в Крыму – Порошенко

Сегодня, 15:55

Соответствующее решение принял Комитет постоянных представителей ЕС, отметил глава государства
Загрузка...

Политика

Западу не до Донбасса. Фото: AFP

ЕС и США не помогут Украине с Донбассом: Портников объяснил причину

Сегодня, 11:54

Сейчас украинский кризис не на первом месте и Запад занят другой серьезной проблемой

Бизнес

Олег Дерипаска. Фото: AFP

Санкции США заставили путинского олигарха вернуть арендованные самолеты

Сегодня, 09:48

Реактивные самолеты теперь продают почти за 30 млн долларов за штуку
Загрузка...