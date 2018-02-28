Еще два высокопоставленных чиновника Словакии уходят в отставку из-за расстрела журналиста

В Словакии секретарь правительственного совета безопасности Уильям Ясан и помощница премьер-министра Мария Троскова уходят в отставку из-за информации о связях с членом итальянской мафии, который фигурирует в журналистском расследовании Яна Кучака, передает Dennikn.sk.

По данным издания, двое близких соратников премьер-министра Роберта Фицо – его помощник Троскова и начальник отдела безопасности правительства Ясан – оставляют свои должности из-за скандала по поводу их связей с итальянцем Антонином Вадалом, который, согласно результатам расследования убитого журналиста Яна Кучака, является членом "калабрианской" мафии.

"Мы категорически отвергаем любую связь с этой трагедией. Вместе с тем, поскольку наши имена насильно используются в борьбе против премьер-министра Роберта Фицо, мы решили оставить наши должности в правительстве до окончания расследования этого дела", – говорится в совместном заявлении.

Отметим, что в отставку уже подал министр культуры Словакии Марек Мадарич.

Ранее сообщалось, что в Словакии убили журналиста-расследователя вместе с его девушкой.

По мнению главы словацкой полиции Тибора Гашпара, наиболее вероятным мотивом убийства правоохранители считают профессиональную деятельность журналиста.

"Доказательства указывают на то, что убийство было спланированным, а не спонтанным", – заявил он.

Кучака знали, в частности, по его расследованиям в отношении подозрений в налоговом мошенничестве. Главными героями его материалов выступали, прежде всего, известные бизнесмены, которые, по данным расследований журналиста, имели связи с правящей в Словакии социал-демократической партией и даже организованными преступными группировками. В его последних публикациях речь шла о продаже квартир в одном из комплексов элитного жилья в Братиславе.

Ранее сообщалось, что корейский журналист найден мертвым в своем номере в медиа-деревне на Олимпиаде в Пхенчхане.