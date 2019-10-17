Еще хуже, чем было: британская оппозиция резко против новой сделки о Brexit

Джереми Корбин. Фото: REUTERS/Simon Dawson

Британские лейбористы вряд ли поддержат соглашение о Brexit, о достижении которой ранее в этот день сообщили премьер-министр Борис Джонсон и президент Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер.

Как сообщает The Guardian, лидер оппозиционной Лейбористской партии Джереми Корбин назвал договор "еще более ужасным", чем подписанный экс-премьером Терезой Мэй, который, как он напомнил, британский парламент тоже отверг.

Главный лейборист Соединенного Королевства отметил, что новое соглашение ставит под угрозу продовольственную безопасность Великобритании, приведет к нарушению прав рабочих и экологических стандартов и станет ударом по британской системе здравоохранения.

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"Это продажное соглашение не объединит нашу страну, его нужно отвергнуть", – добавил британский оппозиционер.

Тем временем, остается неизвестной позиция Демократической юнионистской партии, которая ранее отказалась поддерживать предложение Джонсона из-за уступок, на которые он пошел Евросоюзу, чтобы вывести Великобританию из ЕС до 31 октября, как и обещал.

Стоит отметить, что без поддержки этой политсилы Консервативной партии, которой руководит Джонсон, может не хватить голосов для одобрения сделки в парламенте.

Позже в этот день британский премьер отправится на саммит Евросовета, чтобы согласовать с европейскими лидерами последние детали договора.

Напомним, что ранее даже королева Елизавета II поддержала намерение Бориса Джонсона вывести страну из Евросоюза к 31 октября. По ее словам, новое партнерство Британии и ЕС будет основано на свободной торговле и дружественном сотрудничестве.

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